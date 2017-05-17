﻿السيسي يلتقي ملك الأردن في القاهرة قبل القمة «الأمريكية ـ الإسلامية» في الرياض

القاهرة ـ «القدس العربي»: اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني، عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، على «استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط».

وأكد السيسي وعبد الله على «أهمية استثمار الزخم الذي تولد مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة المتمثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعمل على استئناف المفاوضات، والوصول إلى حل الدولتين».

جاء ذلك خلال زيارة الملك الأردني إلى القاهرة، أمس، والتي استغرقت ساعات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة باعتبارها تأتي قبل أيام من انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من تسلم السيسي دعوة لحضور القمة التي تنطلق 21 مايو/ أيار الجاري، إلا أن حضور السيسي ليس مؤكداً حتى الآن.

وذكرت صحيفة «الأهرام» المصرية الناطقة بلسان الحكومة، أن السيسي على الأرجح لن يحضر القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، بسبب الانشغالات الداخلية، وأن وزير الخارجية سامح شكري سيمثل مصر في القمة، وأن السيسي سيحمل الملك عبد الله رسائل يطرحها في القمة العربية أبرزها القضية الفلسطينية، وحل الدولتين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي وعبد الله عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين وأعضاء الوفدين، حيث أكد الرئيس ترحيبه بجلالة الملك، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه مصر للتنسيق المستمر مع الأردن بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولدفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية:» أعرب السيسي عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الثابتة والدور الهام الذي تضطلع به خلال رئاستها للقمة العربية لتحقيق مصالح الدول العربية».

وزاد المتحدث الرسمي:» أكد جلالة الملك عبد الله الثاني سعادته بزيارة القاهرة، مشيرًا إلى حرصه على الحفاظ على مستوى التنسيق والتشاور المتميزين بين الجانبين في ظل أهمية ومحورية الدور المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الحالي».

وأوضح المتحدث أن المحادثات بين الجانبين، تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن السيسي وعبد الله أعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، بما يساهم في تطوير التعاون المشترك بينهما وتعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والأردني. وعرضا المشروعات التنموية الجديدة التي تنفذها مصر ، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية، وأن المحادثات تناولت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية، وأن المباحثات شهدت استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف أنه عقد قمة سرية في مارس/ آذار 2016 مع السيسي وعبد الله الثاني في العقبة، لبحث ملف المفاوضات والتسوية الفلسطينية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية، التي اعتبرت أن اللقاءات السرية غير المعلنة ربما تحمل اتفاقات لا ترضي الشعوب العربية.