﻿تأجيل محاكمة مرسي بـ «اقتحام السجون» لـ 7 يونيو والدفاع يطلب لقاءه

القاهرة ـ «القدس العربي»: أجلت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت، أمس الأربعاء، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة محمد مرسي، الرئيس المصري المعزول، و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 7 يونيو/حزيران المقبل، لسماع شاهدي الإثبات العقيد خالد زكي عكاشة، واللواء عاطف شريف سليمان.

وأمرت المحكمة بالسماح لأهل المتهمين بالحضور، كما أمرت بمطالعة أوراق قضية التخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية، لبيان مدى ارتباطها بالقضية الماثلة.

وقال المستشار «تلاحظ للمحكمة عدم حضور أهالي المتهمين»، فرد محامي الدفاع خالد بدوي، أن «أهالي المتهمين إصيبوا باليأس من عدم دخولهم الأكاديمية لحضور الجلسات، وطلب من المحكمة السماح لهم بالدخول»، ليرد القاضي أن الجلسة علنية وفقا للدستور والقانون، ونبه على حرس القاعة فورا بالسماح لكل المواطنين بالدخول لمتابعة القضية بعد اتخاذ كل التدابير الأمنية الخاصة بدخولهم، وطلب من المحامي متابعة دخول أهالي المتهمين، وفي حالة منع أي من أقارب المتهمين يخبر المحكمة على الفور.

وطالب المحامي ماهر العربي، عضو الدفاع المنتدب عن مرسي، السماح بلقائه للإطلاع معه على أوراق الدعوى، وإذا كانت لديه أسئلة أو استفسارات بشأنها لدى الدفاع، وتمكين أهالي مرسي من لقائه.

وكان مرسي اشتكى في بداية شهر مايو / أيار الجاري، خلال جلسة محاكمته في قضية إهانة القضاة، من منعه من مقابلة أهله وهيئة دفاعه، وقال:» لم التق بهم منذ 4 سنوات، واشتكي من أشياء تمس حياتي»، ما أثار جدلا واسعا في الوسط السياسي المصري، حيث طالب حقوقيون بمنح مرسي حقه في لقاء أسرته ومحاميه.

وطالب القيادي الإخواني صبحي صالح من داخل القفص الزجاجي، بعدما سمحت له المحكمة بالحديث، بضم القضية المعروفة اعلامياً بـ»التخابر مع حماس» إلى القضية الماثلة نظرًا لإرتباطهما ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين بأمر الإحالة ارتكاب جرائم وأعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية بالاتفاق مع حركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني لإحداث حالة من الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.