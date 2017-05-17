﻿شيخ الأزهر مدافعا عن مستشاره القانوني ووكيله: اتهامهما بالانتماء لـ«الإخوان» كذب

القاهرة ـ «القدس العربي»: استنكر شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، الهجمة الإعلامية ضد مستشاره القانوني محمد عبد السلام، مؤكدا أنه «جندي خفي يقف مع زملائه من الفريق المعاون لشيخ الأزهر وراء الكثير من النجاحات التي حققها الأزهر خلال الفترة الأخيرة»، مشددًا على أن «شيخ الأزهر لا يقبل أن يكون واحدا من الفريق المعاون له ينتمي لأي فكر يخرج عن منهج الأزهر».

وأضاف خلال لقاه أعضاء مجلس جامعة الأزهر، الذين قطعوا اجتماعهم أمس الأربعاء للقائه، أن «معظم النجاحات التي حققها الأزهر وراءها جهد كبير ومخلص لفريق من المعاونين وفي مقدمتهم المستشار محمد عبد السلام، ورغم ذلك يتعرض للهجوم والأكاذيب من قبل أصحاب المصالح»، مشددا كذلك على أن «كل ما يقال عن مستشاره القانوني كذب وزور وبهتان»، مؤكداً أن «إخلاص هذا القاضي الشاب الأزهري وحبه للأزهر والوطن هو الدافع الوحيد له للصبر على ما يتعرض له من هجوم إعلامي غير مبرر».

كما استنكر شيخ الأزهر، الهجوم على وكيل المشيخة عباس شومان، من قِبل من وصفهم بـ»المغرضين»، واتهامه بالعديد من الاتهامات والأباطيل التي لا أساس لها من الصحة، مشيدا بجهوده وإخلاصه في خدمة الأزهر الشريف، وعمله الدؤوب في تطوير العمل داخل هيئات الأزهر.

يأتي ذلك ردا على حملة إعلامية وقضائية أخرى ضد شومان تتهمه بالانتماء لجماعة «الإخوان».

وأكد مجلس جامعة الأزهر تأييده لكافة قرارات شيخ الأزهر أحمد الطيب، وثقته الكاملة في اختياراته لقيادات المؤسسة، وآخرهم القائم بأعمال رئيس الجامعة، محمد المحرصاوي، وشدد عمداء الكليات في الجامعة وقوفهم خلف الطيب، وذلك ردا على اتهامات نائب رئيس جامعة الأزهر للطيب بتخطي حقه القانوني في تعيينه رئيسا للجامعة خلفا للدكتور أحمد حسني، على خلفية تكفيره لأحد الباحثين الإعلاميين.

وقال الطيب إن رئاسة جامعة الأزهر أمانة ثقيلة، مضيفًا أن تكليف المحرصاوي قائما بأعمال رئيس الجامعة لم يكن بغرض تخطي حق أحد، وإنما لأن منصب إدارة أعرق جامعة في العالم تتطلب مواصفات وقدرات خاصة، فكان هذا الاختيار استشعارا بخطورة الخطوة وعظم مسؤوليتها أمام الله أولا ثم أمام الناس.

وأوضح أن توليه رئاسة الجامعة لمدة 7 سنوات جعله يدرك حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها رئيس الجامعة، وهو ما يوجب الحرص والدقة في اختياره، مبينا أن المحرصاوي حين طُلب منه شغل هذا المنصب اعتذر بشدة عن توليه، فهو لم يطلب المنصب ولم يركض وراءه، في إشارة إلى نائب رئيس الجامعة الذي أعلن مقاضاته لشيخ الأزهر بسبب تخطي تعيينه رئيسا للجامعة.