﻿اندماج شيعي لفصيلين من الحشد الشعبي العراقي العامل في دمشق في تشكيل يقوده حيدر الجبوري

دمشق ـ «القدس العربي»: بينما تسود حالة من الاستنفار ومعارك الوجود في ريف دمشق الداخل ضمن سيطرة قوات المعارضة المسلحة، في ظل المرحلة الحالية الحرجة من عمر الثورة السورية تشهد العاصمة دمشق اندماجات شيعية للميليشيات المقاتلة تحت مظلة الحشد الشعبي، بهدف توحيد جهود المرتزقة المؤتمرة بإمرة حكومة طهران في قتال الثوار، وتكثيف العمل العسكري مع قوات النظام السوري التي تحولت إلى قوات ثانوية أو صورية، بينما تحولت ميليشيات إيران إلى القوة الضاربة في الحرب القائمة، حيث تتزامن عملية الاندماج مع ترحيل المناوئين للنظام السوري في حزام دمشق، ومن أجل تسريع عجلة تهجير كتائب المعارضة من بلداتهم المحاصرة.

وفي هذا الصدد كشف كل من لواء «ذو الفقار العراقي» في قيادة الأمين العام حيدر أبو شهد الجبوري، وقوات «أسد الله الغالب» بقيادة عبد الله الشباني، عن اندماجهما ضمن تشكيل واحد، بقيادة حيد الجبوري وتحت اسم لواء «ذو الفقار المكلف بحماية مرقد السيدة زينب» وقال عبد الله الشباني عبر حسابه الشخصي «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، لمقتضيات المصلحة العامة وما نراه مناسباً ولكثرة المشاكل والتسميات لذا نعلن عن تسمية قواتنا المقاتلة في العراق والشام قوات ذو الفقار بدلاً من قوات أسد الله الغالب».

وأضاف «بناء على ما قدمه الشيخ عبد الله الشباني إلى قائد العسكري ذو الفقار أبو شهد الجبوري حيث تمت الموافقة على تسميه قوات ذو الفقار بدلاً من قوات أسد الله الغالب هذا ما نراه مناسباً لذا تعلن قوات أسد الله الغالب عن تغيير اسمها وشعارها إلى قوات ذو الفقار. للعلم يبدأ العمل بالكتب الرسمية والمراجعات كافه باسم قوات ذو الفقار حين صدور البيان على مواقع التواصل الاجتماعي.. الشيخ عبد الله الشباني الأمين العام لقوات ذو الفقار».

الإعلان الأول عن مشروع الاتحاد بين الميليشيات العراقية المذكورة، كان قبل عام كامل من الآن، حيث نشر الشباني في شهر أيار/مايو من عام 2016، عن انصهار قواته تحت لواء ذو الفقار، وبقيادة وإشراف عسكري مباشر من الجبوري، ووفقاً لمصدر حربي تابع لقوات أسد الله الغالب، فإن قرار تنصيب الجبوري قائداً للمحور القتالي على الأراضي السورية، ودمج «لواء ذو الفقار العراقي» مع «قوات أسد الله الغالب» أتى بناء على مواقف أبو شهد ودوره الفعال في المعارك والمواجهات التي يخوضها إلى جانب النظام السوري والمجموعات الشيعية الحليفة له حسب المصدر.

حيدر الجبوري الذي بات الآن يقود إحدى اكبر الميليشيات العاملة في سوريا، بترسانة عسكرية إيرانية، وتمويل ودعم مباشر من حكومة طهران، والذي يدعي أنه مكلف بحماية مرقد السيدة زينب في ريف دمشق، تتوزع ميليشياته الآن من الجنوب السوري في الغوطة الشرقية من ريف العاصمة، وحتى جبهات حلب وريف ادلب شمال سوريا، حسب صور تقصتها «القدس العربي» لأفراد هذه الميليشيات حيث شاركوا بالكثير من المعارك ضد كتائب المعارضة المسلحة، وهذا ما أكده بعض أفراد هذه الميليشيات ممن اعتزلوا العمل العسكري، في تعقيبات لهم على الصفحات الرسمية التابعة لميليشيات الحشد الشعبي بأن «معظم المعارك التي تخوضها المقاومة العراقية تبعد عن مرقد العقلية عشرات الكيلومترات، ويتم اقحامها في معارك لا علاقة لها بحماية مراقد آل البيت».

وتتخذ ميليشيا «لواء ذو الفقار» العراقي الشيعي من بلدة السيدة زينب الواقعة إلى الجنوب من العاصمة السورية دمشق مقرا ومركزا أساسيا لها، بقيادة الأمين العام أبو شهد الجبوري، والقائد العسكري أبو مهدي الكناني، وكان للواء مشاركة قوية في عمليات الفصل بين مدينتي درايا ومعضمية الشام في الغوطة الغربية، حيث تمكن النظام السوري فيما بعد من تهجير أهالي المدينتين، وتسليم مدينة داريا لعناصر الميليشيات الشيعية وذويهم للاستقرار فيها عوضاً عن أهلها.