﻿تظاهرات في مدن الضفة وغزة وإغلاق مقر الأمم المتحدة

رام الله – «القدس العربي»: يواصل الأسرى معركة «الحرية والكرامة» في سجون الاحتلال، بغرض تحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، وعلى رأسها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي وسياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

ودخل الأسرى شهرهم الثاني من الإضراب وسط ظروف صحية صعبة، فقد نُقل العشرات منهم إلى ما سماها الاحتلال بالمستشفيات المدنية، فيما نُقل الأسير حافظ قندس إلى مستشفى سوروكا، بعد إصابته بنزيف داخلي.



إغلاق الشوارع

على الصعيد الميداني المساند لإضراب الأسرى في الشارع انتهج الفلسطينيون ما طلبه الأسرى وهو الخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرقات الرئيسية بين المدن، وتحديداً تلك التي يسكلها المستوطنون في الضفة الغربية. فأغلقت المجموعات الشبابية طريق قلنديا من كل الاتجاهات حتى الطرق الفرعية في المخيم والكسارات أيضا، وكذلك مدخل مخيم الأمعري ومخيم الجلزون ومدخل الضاحية المؤدي إلى سردا، وطريق جسر عطارة بيرزيت وطريق بيت ريما ودير غسانة وسلواد وعين سينيا ويبرود وحاجز الأنفاق وطريق بيت إيل شهد أزمة خانقة.

كما اغلق متضامنون الطريق تحت الجسر الواصل بين شمال غرب القدس ورام الله ومستوطنة عطروت عند النقطة العسكرية التابعة للاحتلال مباشرة أمام حركة عمال المستوطنات، فيما قامت قوات ما يسمى بحرس الحدود في جيش الاحتلال الاسرائيلي بمطاردة المتضامنين. وفِي شمال الضفة الغربية أغلق الطريق ألرئيسي الذي يفصل طولكرم عن مدينة نابلس.

إغلاق مقر الأمم المتحدة

وفي مدينة رام الله أيضًا أغلق عدد من النشطاء وأهالي الأسرى المضربين عن الطعام مقر هيئة الأمم المتحدة في المدينة تعبيرا عن غضبهم إزاء الموقف المتفرج من قبل المؤسسات الدولية فيما يخص الأسرى المضربين. وطالبوا في بيان صدر عنهم بموقف حقيقي من المنظمة الدولية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في ظل استمرار دولة الاحتلال بتجاهل مطالبهم الإنسانية.

وحمل البيان شعار «لن نستقبل أسرانا شهداء» أوضحوا فيه أنهم يغلقون مقر الأمم المتحدة في رام الله، بعد تنصل المنظمة الدولية من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين. وقال «ولم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني بحقهم».

وجاء في البيان «إننا نضع الأمم المتحدة بكافة لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا الى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى، خصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.

ودعا الأمم المتحدة لضرورة أن تعمل وفقاً لميثاقها وواجباتها، باعتبارها «الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة». كما وجه البيان دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لأتخاذ موقف واضح حيال الإعتقال الإداري بإعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لإستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.

وطالب لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام. وكذلك الهيئة العامة للامم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اضراب الاسرى ومطالبهم الشرعية ووضع حد للانتهاكات اليومية والتهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام، الامر الذي يعرض حياة الاسرى للخطر الجدي.



مصلحة السّجون تواصل

وضع العراقيل أمام زيارة المحامين

وكشفت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيراً مضرباً فقط من أصل قرابة 1500 بدأوا الإضراب قبل شهر. وأوضحت أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.

وأشارت إلى أن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير ومنظمة عدالة كانت قد استصدرت بعد ذلك التاريخ قراراً من المحكمة العليا للاحتلال يتضمّن تعهّداً من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.

وبيّنت أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بـ: المنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى لا سيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، وطلبت وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الردّ على هواتف المحامين لتنسيق الزيارة، وإنكار الموافقة على التّنسيق عند وصول المحامي للسّجن، والتّنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.

علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسجن والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، هناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدة شكاوى والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهد بعدم تقديم أو تلقي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سماعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.

يذكر أن عدد الزيارات استناداً لزيارات محامي مؤسسات: هيئة الأسرى بواقع 13 زيارة، ونادي الأسير بواقع 21 زيارة، ومؤسسة الضمير بواقع خمس زيارات.



المتحدث باسم فتح

وأعلن أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح أن الأحد المقبل هو يوم إضراب شامل في جميع محافظات الضفة، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء الطلبة والمؤسسات التعليمية والصحية، للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام. وأكد أن القيادة تواصل جهودها للضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى، محذرا من احتمال سقوط شهداء داخل صفوف الحركة الأسيرة بسبب التعنت الاسرائيلي. ودعا أبناء الشعب الفلسطيني كافة الى المشاركة في الفعاليات والمظاهرات والتواجد في خيم الاعتصام المقامة نصرة للأسرى والى ضرورة تكثيف التحركات على الصعيدين الرسمي والشعبي.



أسير مُضرب يهاجم تقاعس الفعاليات



وهاجم أحد الأسرى المضربين عن الطعام في تسريب من داخل السجون الفعاليات الفلسطينية المساندة للإضراب، على اعتبار أنها ليست بمستوى الإضراب ولا الخطر المحدق بحياة الأسرى. وقال «توقعنا أن تخذلنا فصائل العمل الوطني والاسلامي وأن تخذلنا قيادات السلطة الفلسطينية، لكن ما تعجبنا منه أن يخذلنا الشارع الفلسطيني». وأضاف «انتظروا خبر استشهادنا، خلال الساعات القادمة بعد أن توقف شرب الماء».

وختم بالقول «يجب على الشباب والأحرار أن يتواجدوا في كافة نقاط التماس مع العدو المجرم في الضفة وغزة والقدس وأن لا نترك الميدان حتى تستجيب إدارة السجون لمطالب الأسرى الأبطال المضربين عن الطعام، فالميدان ينتظر الرجال والأبطال». في غضون ذلك شنت وسائل الاعلام الإسرائيلية المتطرفة انتقادات لاذعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تصريحاته التي ادلى بها في العاصمة الهندية نيودلهي، التي أكد فيها على مشروعية إضراب الأسرى ومطالبهم الإنسانية. وقالت القناة السابعة في تلفزيون اسرائيل المحسوبة على المستوطنين، إن الرئيس الفلسطيني ما يزال يؤكد ويثني على دعمه للأسرى الفلسطينيين حيث قال في الهند إنهم أبطال ويواصلون نضالهم المشروع في سجون الاحتلال.

وأضافت «ان عباس قال أيضا ونحن نحيي ذكرى النكبة، لا ننسى بأي شكل من الأشكال أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يقودون إضرابا من أجل الحرية والكرامة، وقدم لهم التحية وعبر عن اعتزازه بهم وأكد لهم أنهم سينالون الحرية وسيعودوا إلى أسرهم ورؤوسهم مرفوعة «.وقالت القناة التلفزيونية ان الرئيس الفلسطيني ختم بيانه بالقول «المجد للشهداء والحرية لأسرانا الأبطال، عاشت فلسطين حرة ومستقلة». وهي جمل وتصريحات تؤكد حقيقة ومواقف الرئيس الفلسطيني الذي يسعى لتدمير اسرائيل.