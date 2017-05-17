﻿اليوم العالمي لمجتمع المعلومات.. 320 ألف خط إنترنت ونصف عائلات فلسطين تمتلك هواتف ذكية

رام الله ـ «القدس العربي»: احتفل العالم باليوم العالمي لمجتمع المعلومات لهذا العام تحت شعار «البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير كبير». ويركز على تأثير البيانات الضخمة من أجل تحفيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وكيفية تحويل البيانات غير الكاملة والمعقدة وغير المنظمة في كثير من الأحيان إلى معلومات قابلة للتحويل إلى قيم ذات معنى.

ولعبت التطورات التكنولوجية دوراً كبيراً في ظهور ما يسمى بالبيانات الضخمة، وتم وضع معايير تتعلق بتلك البيانات وتحديد مصادرها واستخداماتها المتعددة.

أكثر من 320 ألف خط عدد خطوط النفاذ للإنترنت

وأعلن مركز الإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد خطوط الهاتف الثابت في فلسطين بلغ 432 ألف خط في نهاية عام 2016، وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 3.6 مليون مشترك حيث ان نسبة المناطق الجغرافية المشمولة بشبكة الهاتف المحمول حوالى 98%.، فيما وصل عدد مشتركي الاتصال السريع بالانترنت إلى أكثر من 320 ألف مشترك نهاية عام 2016.

نصف الأسر الفلسطينية تمتلك هواتف ذكية

وتقدر حاليا نسبة الأفراد الذين يمتلكون هواتف ذكية بحوالى الربع من إجمالي الأفراد الذين يمتلكون هواتف نقالة، في حين بلغت نسبة الأسر في فلسطين التي لديها هاتف ذكي 52.1% في عام 2015، بنسبة 60.7% في الضفة الغربية، و35.7% في قطاع غزة مقارنة بزيادة مقدارها 2.0% عن عام 2014.

شبكات التواصل الاجتماعية

وارتفعت نسبة الأفراد مستخدمي الإنترنت في فلسطين من كلا الجنسين إلى 57.4% في عام 2015 بناء على تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2014 بزيادة مقدارها 6%، وبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 1,250,000 مستخدم بمعدل ساعتين يومياً.

التهديدات المعلوماتية

وحسب الإحصاء المركزي ووزارة الاتصالات فقد بلغت نسبة الأسر التي يستخدم أحد أفرادها الإنترنت وتعرضوا لتهديدات معلوماتية على مواقع الإنترنت 3.8% في عام 2016 بواقع 2.9% في الضفة الغربية و5.4% في قطاع غزة.

اقتصاديات قطاع المعلوماتية والاتصالات

وأشارت البيانات الى أن المؤسسات العاملة في قطاع المعلوماتية والاتصالات قد شكلت ما نسبته 0.5% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في عام 2015، فيما يشغل هذا القطاع ما نسبته 1.6% من إجمالي العاملين، ويشكل الإنتاج لهذا القطاع ما نسبته 7.3% من إجمالي الإنتاج الكلي للقطاعات الإقتصاديه. وتجاوزت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النصف مليار دولار بنسبة 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الإقتصاديه المختلفة لعام 2015.