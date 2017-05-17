﻿اعتقالات تطال شبان ثورة 25 يناير في الإسكندرية والسويس والزقازيق

القاهرة – «القدس العربي»: يبدو أن حملة اعتقالات واسعة من قبل الأمن المصري ضد الشبان المحسوبين على ثورة 25 يناير في مصر، تسير على قدم وساق، مع قرب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية، بعد تداول أنباء عن اعتقال واختفاء قسري لشباب شاركوا في الثورة، في عدد من المحافظات، خصوصا في الإسكندرية والسويس والزقازيق.

وأبرز التهم الموجهة للمقبوض عليهم «الانضمام لجماعات إرهابية، ومحاولة قلب نظام الحكم»، بسبب آراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، القبض على زوجة أحد المطلوبين للاعتقال من قِبل قوات أمن الإسكندرية، أول أمس الثلاثاء، بعد الفشل في العثور عليه.

وقالت التنسيقية، في بيان، أمس الأربعاء: «هكذا بدأ عام المرأة بمزيد من الاعتقال والإخفاء القسري، فقد ألقت قوات الأمن في الإسكندرية القبض على فاطمة محمد الفراش البالغة من العمر 42 عام الإثنين الماضي من منزلها بعد مداهمته لاعتقال زوجها رجب محمد حسن وشقيقها أشرف محمد الفراش، وعندما لم يتم العثور عليهما، تم اعتقالها وإخفاؤها قسرا ولا يستدل على موطن احتجازها».

وطالبت التنسيقية «السلطات المصرية بإنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل».

وقبل أيام اعُتقل عضو حزب «الدستور» و»مبادرة الفريق الرئاسي» في محافظة بورسعيد، أحمد حفني، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، وإهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانتماء لجماعة محظورة.

وأعلن حزب «العيش والحرية»، حبس عضوه في محافظة السويس، محمد وليد، أول أمس الثلاثاء، 4 أيام على ذمة التحقيق في تهم «نشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه إشاعات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقضاء، و الترويج لشائعات مغلوطة بشأن الاقتصاد فى محاولة لتأجيج مشاعر المواطنين وإحياء الروح الثورية لديهم».

كذلك أكد نشطاء اعتقال عضو حزب «الدستور» في الإسكندرية، نائل حسن، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وقبل أيام من القبض على 3 نشطاء آخرين بمحافظة الإسكندرية الشاذلي حسين، وإسلام الحضري، وأحمد إبراهيم، في مطلع مايو/أيار الجاري، بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية على شبكة الإنترنت.

وقالت زوجة اسلام الحضري، نجوى شمس، إن النيابة قررت أمس الأربعاء، تجديد حبس إسلام ونائل حسن والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم 15 يوما على ذمة التحقيق في التهم الملفقة لهم بعد القبض عليهم من منازلهم، وبأحراز أوراق سياسية معارضة، ملفقة كذلك، وكل تهمتهم الحقيقية أنهم آمنوا بثورة 25 يناير وضحوا بوقتهم ومجهودهم وأموالهم من أجل رؤية أحلامهم الطيبة للبلد تتحقق».

النائب البرلماني المعارض، هيثم الحريري، قال إن هناك حملات أمنية للقبض على عدد من الشبان من مؤيدي ثورة يناير في عدد من المحافظات بدأت من الإسكندرية ثم بورسعيد والسويس والزقازيق، مطالبا أهاليهم وكل من لديه بيانات عنهم بإمداده بها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أنه سيتخذ إجراءً برلمانيا بخصوص هذا الموضوع، لكن بعد تجميع البيانات ومراجعة الموضوع لتحديد الإجراء المناسب، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية حيال الشباب، وخصوصا المحسوبين على ثورة 25 يناير بسبب آرائهم المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، هي إجراءات لا تتناسب مع الوضع السياسي والأمني في مصر حاليا.

وتابع: «من المفترض أن تتحد كل قوى المجتمع حاليا في مواجهة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «استهداف مجموعات من شباب الثورة في عدد من المحافظات تُساق عليهم اتهامات غير صحيحة، يضر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستعد للإعلان عن خوض انتخابات رئاسية ثانية، ويضر كذلك بالمجتمع المصري الذي يمر بظروف اقتصادية وأمنية صعبة، ما يولد السخط على النظام السياسي والأوضاع الأمنية والاقتصادية، وهو ما يفسر بأنه «غباء سياسي».

وعن أسباب حملات القبض على شباب الثورة في الآونة الأخيرة بسبب آراء على «فيسبوك»، أوضح الحريري أنه يرفض على المستوى الشخصي بعض أساليب المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السائدة في مصر حاليا من تجاوزات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك ليس مبررا للتعامل مع هؤلاء الشباب بالحبس، الذي يولد مزيدا من الغضب والعدائية والتطرف في أقصى مدى، داعيا لاتباع أساليب أفضل في التعامل مع هؤلاء الشباب.

في السياق، نددت 5 أحزاب و27 شخصية عامة في السويس بالهجمة الأمنية الجديدة على شباب القوى المدنية من الاسكندرية للشرقية، انتهاء باقتحام ضباط أمن الدولة لمنزل المهندس عصام المهدي وترويع أبنائه وزوجته واختطافه من منزله بالمخالفة للدستور والقانون.

وامتدت حملة الاعتقالات لمحافظات أخرى في صعيد مصر، حيث أكد المحامي الحقوقي، مالك عدلي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أنه تلقى اتصالات هاتفية أمس بالقبض على شابين في مدينة العبور، واعتقال اثنين آخرين في محافظتي قنا وسوهاج في أقصى جنوب مصر، لافتا إلى أن جميع التهم «مثيرة للشفقة»، معلقا بسخرية أن «ذلك في إطار تهيئة المناخ الديمقراطي».