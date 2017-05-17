﻿الجزائر: رجل الأعمال علي حداد ضمن المتورطين في فضيحة «وثائق بنما»

الجزائر – «القدس العربي»: كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن تورط رجل الاعمال الجزائري علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تنظيم لأرباب العمل في فضيحة «وثائق بنما»، والتي بدأت وسائل الاعلام في الكشف عن الجزء الثاني منها، وذلك بعد يومين من نشر معلومات بخصوص الوزير السابق والمعارض علي بن نواري، بخصوص امتلاكه شركة «اوفشور» في بنما، وهو الامر الذي نفاه مؤكداً أن الامر يتعلق بقضية ملفقة يقف وراءها النظام الجزائري.

وذكرت جريدة «لوموند» الفرنسية أن رجل الاعمال علي حداد طلب خدمات مكتب المحاماة موساك فونسيكا لإنشاء شركة «وهمية» في عام 2004، باسم كنغستون غروب كوربورايشن، وأنه عهد الى المسير غي فايت الإشراف على تسيير الشركة، موضحة أن فايت كان يشرف على تسيير مصالح وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، الذي سبق ذكر اسمه في فضيحة وثائق بنما العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة المملوكة لرجل الاعمال علي حداد فتحت حساباً بنكياً في بنك «إتش.إس بي.سي» البريطاني في لندن، مشيرة الى الشركة أودعت 67 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 88 ألف يورو عند افتتاح الحساب. وافادت بأن اسم رجل الاعمال علي حداد مذكور في الوثائق المتعلقة بإدارة الحساب صادرة 2010، بصفته مالكاً للشركة (كنغستون غروب كوربورايشن) مؤكدة أن رجل الاعمال له علاقات مع شركات تركية تشتغل في توريد أنابيب النقل. ورفض علي حداد حسب الصحيفة التعليق باستفاضة على الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن القضية قديمة، وأن هناك من يريد إعادة تسخينها، مؤكداً أن كل أمواله استثمرها في الجزائر.

وكانت لوموند قد نشرت مقالاً جاء فيه أن وزير الخزينة الأسبق محمد بن نواري أسس شركة «اوفشور» في بنما عن طريق مكتب «موساك فونسيكا»، وأن هذه الشركة الوهمية كان الهدف منها منح الغطاء القانوني لصفقة التنازل عن حصته من أسهم «سوسيتي جنرال الجزائر» لصالح مجمع الخليفة الذي كان يملكه رجل الاعمال رفيق خليفة الموجود حالياً في السجن، وهو الامر الذي نفاه بن واري مشدداً على أنه لم يؤسس هذه الشركة، وأنه حتى لو كان قد فعل، فإنه متأكد أن الشركة لم تشتغل، وأنها لم تستخدم كغطاء للتنازل عن اسهمه في «سوسيتي جنرال الجزائر»، لانه أسس شركة أخرى في لكسمبورغ للقيام بهذه الصفقة، وأنه صرح بكل شيء لسلطات لكسمبورغ وللضرائب السويسرية، موضحاً أنه ليس مقيماً بالجزائر، وبالتالي من حقه إنشاء شركات «أوفشور» و «أونشور» لانه خلافاً للمسؤولين الذين ذكرت أسماؤهم في فضيحة بنما فإنه لم يتهرب من الضرائب ولم يهرب أمواله.

وتحدى بن نواري صحيفة «لوموند» أن تكشف الادلة الموجودة بحوزتها والتي تؤكد وجود علاقة بينه وبين موساك فونسيكا، مشدداً على أن القضية مفبركة وتهدف للإساءة إلى شخصه، بسبب مواقفه من قضايا الفساد، متهماً أطرافاً بان هناك محاولة لإسكات صوته الذي لم يتوقف عن شجب الفساد منذ العام 1991، لما كان وزيراً، بما سمح بالوقوف على طبيعة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة. وذكر علي بن نوراي إنه تعرض للتهديد كما تعرض منزله الى السطو، ثم طرد من الحكومة، وأنه قبل مغادرة الحكومة جاء من ينصحه بعدم التطرق لقضايا الفساد، بأنه سيتعرض الى متاعب في حال خالف تلك النصيحة.