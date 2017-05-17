﻿صحف أمريكية: المعلومات التي قدمها ترامب للروس مصدرها المخابرات الإسرائيلية

واشنطن – « القدس العربي» : زعمت منصات اعلامية امريكية ان ضباط مخابرات دولة الاحتلال الإسرائيلي يشعرون بغضب كبير بسبب قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم معلومات سرية إلى الروس. وقال ضابطان من المخابرات الإسرائيلية لموقع « بوز فييد» ان إسرائيل تبادلت معلومات أستخبارية محددة مع الولايات المتحدة حول قيام تنظيم « الدولة الإسلامية » بتهريب اجهزة كمبيوتر محمولة متفجرة على متن الطائرات الآتية من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.

واضاف الضابطان ان معرفة ان هذه المعلومات الاستخبارية قد تم تسريبها إلى اخرين بدون علم مسبق، هو أمر يدعو لاثارة المخاوف، وقالا ان المخابرات الإسرائيلية لها ترتيب فريد من نوعه في عالم الاستخبارات مع الولايات المتحدة لا مثيل له مع أى دولة اخرى.

واكدت صحيفة « نيويورك تايمز» ان المعلومات السرية التى قدمها ترامب إلى كبار المسؤولين الروس جاءت من إسرائيل، وفقا لما اكده العديد من المسوؤلين الحالين اضافة إلى مسؤول سابق مطلع على جمع المعلومات الاستخبارية الأمريكية، وذكرت الصحيفة ان المعلومات التى اوردها ترامب خلال اجتماع اخير عقده في البيت الأبيض يتعلق بمؤامرة إرهابية تشمل ( داعش).

وزعم عملاء من المخابرات الإسرائيلية لموقع « بوز فييد» ان المخابرات تعيش في حالة غليان وان الضبط يبحثون عن اجابة بسبب هذه التسريبات.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء انه مستعد «لتقديم تسجيل» للمحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الا ان مستشارا في الكرملين أوضح في وقت لاحق ان بوتين كان يقصد كشف محضر مكتوب بما جرى بحثه وليس تسجيلا.

وقال خلال مؤتمر صحافي في سوتشي عقده مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني «إذا وافقت الادارة الأمريكية على ذلك، نحن مستعدون لان نقدم تسجيلا للحوار الذي دار بين لافروف وترامب إلى الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ».

ويشير بوتين بكلامه إلى الفضيحة التي احدثها قيام وسائل اعلام أمريكية بكشف معلومات تفيد بان ترامب تطرق إلى معلومات استخباراتية تعتبر سرية امام لافروف خلال لقائه به في البيت الأبيض.

الا ان وكالات الانباء الروسية عادت ونقلت عن المستشار في الكرملين اوري اوشاكوف بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لبوتين وجينتيلوني قوله بأن بوتين لم يكن يقصد «تسجيلا صوتيا» لما دار خلال الاجتماع في البيت الأبيض بل «محضرا مكتوبا يعده عادة شخص متخصص في اجتماعات من هذا النوع». وأضاف بوتين ممازحا انه سيوجه «توبيخا» لوزير خارجيته لأنه «لم يتقاسم معلوماته السرية» معه او مع الأجهزة الخاصة الروسية، ما اثار ضحك لافروف وباقي المسؤولين الروس.

واعتبر بوتين ان أجواء من «الانفصام السياسي» تخيم على الولايات المتحدة. وتساءل «ماذا سيخترع هؤلاء الناس الذين يروجون لهذه التفاهات؟ واذا كانوا لا يدركون انهم يسيئون إلى بلدهم، فهم ببساطة اغبياء. اما اذا كانوا يدركون فهم خطرون وغير شرفاء».

واتهمت صحيفة «واشنطن بوست» ترامب بكشف معلومات استخباراتية عن عملية يخطط لها جهاديون وذلك اثناء اجتماعه في 11 ايار/مايو بلافروف والسفير الروسي بواشنطن سيرغي كيسلياك في البيت الأبيض.