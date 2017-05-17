﻿كاوت مهاجم هولندا يعتزل في القمة

أمستردام – رويترز: أعلن ديرك كاوت اعتزاله اللعب في أفضل نهاية ممكنة لمسيرته بعدما سجل ثلاثية في مباراة تتويج فينورد بالدوري الهولندي للمرة الأولى منذ 18 عاما يوم الأحد الماضي. وجاء القرار المتوقع بعدما سجل كاوت ثلاثية في الفوز 3-1 على هيراكليس الميلو ليقود احتفالات فينورد باللقب أمام 150 الف شخص في روتردام يوم الاثنين الماضي. وقال المهاجم المخضرم: «تحققت كل أحلامي. اتخذت قرارات طوال مسيرتي استنادا على العاطفة وهذا هو الوقت المناسب للتوقف». وأضاف: «منذ عودتي لفينورد قضيت موسمين رائعين وهذا اللقب هو علامة مضيئة بالتأكيد. حلمت بأن أكون بطلا مع فينورد». وخاض كاوت 104 مباريات مع هولندا وشارك في نهائي كأس العالم 2010. وبدأ مسيرته في أوتريخت عام 1998 ولعب لفينورد في فترتين. كما لعب لليفربول، وفناربخشه التركي وعاد إلى فينورد في 2015.

سيلتا فيغو الاسباني يضم المهاجم الأوروغواني غوميز

مونتفيديو – د ب أ: كشفت مصادر نادي ديفنسور الأوروغواني أن المهاجم ماكسيميليانو غوميز سينضم إلى سيلتا فيغو الأسباني في حزيران/ يونيو المقبل. وقال ادواردو اسيفيدو، مدرب ديفنسور: «الصفقة تمت بالفعل ولن نستطيع اشراكه في المباريات بعد الآن». ويعتبر غوميز من أبرز لاعبي أوروغواي في الوقت الراهن، ويبلغ 21 عاما، ويصل طوله إلى 1,94 متر وسجل 11 هدفا في 14 مباراة في الدوري الأوروغواني هذا الموسم، وهي البطولة التي تنتهي الأحد المقبل بعدما توج ديفنسور بلقبها. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النادي الأسباني منع غوميز من المشاركة في مباراة ديفنسور المصيرية أمام ليغا ديبورتيفا الإكوادوري في كأس سودامريكانا، في 30 أيار/ مايو الجاري.

قائد شالكه يخضع لجراحة في أعلى الفخذ

برلين – د ب أ: أعلن شالكه الألماني أن قائده بينديكت هويديس خضع لجراحة في أعلى الفخذ بسبب مشكلة عانى منها لفترة طويلة خلال العام الجاري. وذكر شالكه: «القائد قدم كل ما بوسعه لمساعدة الفريق على مدار الأشهر الأربعة الماضية، رغم معاناته من المشكلة.» وأضاف: «لكن في الأسابيع الأخيرة، تفاقم الألم لدرجة يصعب عليه تحملها، واتخذ قرار التدخل الجراحي بعد دراسة حالته.» ويغيب هويديس عن قائمة المنتخب الألماني التي تخوض كأس القارات الشهر المقبل، لكنه يتطلع إلى العودة للمشاركة بشكل طبيعي ضمن صفوف شالكه في بداية الموسم المقبل.

باير ليفركوزن يجدد عقد لاعبه هنريش

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني أنه جدد عقد لاعبه بنيامين هنريش لعامين، ليستمر مع الفريق حتى 2022 .وانضم هنريش (20 عاما) إلى ليفركوزن منذ كان طفلا، وسجل مشاركته الأولى في أيلول/ سبتمبر 2015، كما سجل مشاركته الأولى والوحيدة حتى الآن مع المنتخب الألماني، في مواجهة سان مارينو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وكان من المفترض أن ينتهي عقد هنريش في 2020 لكن النادي جدد التعاقد لعامين آخرين، وتردد أنه رفع قيمة العقد بفارق كبير. وقدم الفريق موسما متواضعا بمعايير باير ليفركوزن، حيث يحتل المركز الثاني عشر بالدوري الألماني، قبل مباراته الأخيرة في المسابقة مساء السبت أمام مضيفه هرتا برلين.

قونيا سبور أول المتأهلين إلى نهائي كأس تركيا

اسطنبول – الأناضول: تأهل قونيا سبور، إلى المباراة النهائية لكأس تركيا، بعد تغلبه على ضيفه قاسم باشا بهدفين دون رد في إياب المربع الذهبي للبطولة المحلية. وجاء تأهل قونيا سبور إلى النهائي بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدفين مقابل ثلاثة. ويدين قونيا سبور بالفضل في التأهل إلى النهائي لمهاجمه البوسني رياض باجيش الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 18 و57، الأول جاء من ركلة جزاء. وينتظر قونيا سبور في المباراة النهائية للبطولة المتأهل من لقاء فنربهتشه وباشاك شهير.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم على ملعب باشاك شهير بالتعادل بهدفين لكل منهما.

اسبانيا تواجه إنكلترا في نهائي أمم أوروبا تحت 17عاماً

زغرب – الأناضول: تأهل منتخبا إسبانيا وإنكلترا، الى نهائي كأس أمم أوروبا للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في كرواتيا. وتغلب منتخب إنكلترا على تركيا في مباراة نصف النهائي الأولى بهدفين لهدف. وأحرز هدفي إنكلترا كالوم هودسون أودوي وغادون سانشو في الدقيقتين 11 و37، فيما جاء هدف تركيا الوحيد عن طريق كيريم كيسيسن في الدقيقة 40 من زمن المباراة. وفي مباراة نصف النهائي الثانية، تغلب منتخب إسبانيا على نظيرره الألماني بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل السلبي في وقت المباراة الأصلي والإضافي. ويلتقي منتخبا إسبانيا وإنكلترا في المباراة النهائية على لقب البطولة والميدالية الذهبية.