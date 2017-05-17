﻿واريورز يستفيد من غياب ليونارد ويتقدم 2ـ صفر على سبيرز

واشنطن – رويترز: استفاد غولدن ستيت واريورز من غياب المصاب كواهي ليونارد لاعب سان أنطونيو سبيرز ليفوز 136-100 في الدور النهائي للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتقدم واريورز 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل أن ينتقل الفريقان إلى سان أنطونيو لخوض المباراتين الثالثة والرابعة. ورد واريورز ما فعله سبيرز في المباراة الأولى، عندما تقدم بفارق كبير في البداية، وأنهى النصف الأول متقدما بفارق 28 نقطة. وتألق ستيفن كاري وسجل 15 نقطة في الربع الأول من أصل 29 نقطة له في المباراة ليتفوق واريورز مع نهاية أول ربع بنتيجة 33-16. وواصل وصيف حامل اللقب تألقه لينهي الشوط الأول متقدما 72-44. وقرر غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز الاعتماد على البدلاء في النصف الثاني من المباراة حيث بدا أنه فقد الأمل في تقليص الفارق. ونجح كاري في تسجيل ست رميات ثلاثية من تسع محاولات ليقود سبعة لاعبين من واريورز لتسجيل عشر نقاط أو أكثر لكل منهم. وسيكون ليونارد جاهزا للمباراة الثالثة يوم السبت المقبل حيث سيحاول سبيرز إلحاق أول هزيمة بواريورز في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.