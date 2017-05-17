﻿الدوري الجزائري: الاتحاد يهزم وهران ويستعيد المركز الثالث

الجزائر – د ب أ: استعاد اتحاد الجزائر حامل اللقب، المركز الثالث، اثر تغلبه على ضيفه مولودية وهران 2/1، في المباراة المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من دوري المحترفين الجزائري.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 43 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن اتحاد بلعباس صاحب المركز الرابع، ومتخلفا بنقطة واحدة عن مولوية الجزائر الوصيف، و5 نقاط عن وفاق سطيف المتصدر، فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند 36 نقطة في المركز التاسع. وسجل البديل أندريا كاروليس من مدغشقر، وعبدالرحمن مزيان هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين 48 و88 على الترتيب. بينما أحرز هشام شريف هدف مولودية وهران الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وأضاع محمد مفتاح ركلة جزاء لاتحاد الجزائر في الدقيقة 80.

الدوري الإماراتي: دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد

دبي – د ب أ: أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، قرارا بدمج نادي الشعب ونادي الشارقة في كيان واحد.

وذكر مسؤولون في حكومة إمارة الشارقة أن الكيان الجديد سيحمل اسم «نادي الشارقة الثقافي الرياضي». ويهدف القرار إلى «الارتقاء بمستوى الرياضة في الإمارة وتوحيد الجهود وتظافرها لتكون في خدمة كافة الرياضات والألعاب الجماعية والفردية». كما نص القرار على أن يتولى مجلس الشارقة الرياضي إدارة الكيان الجديد كمرحلة انتقالية، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي بقرارات لاحقة. وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قرر أول أمس الثلاثاء دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد، يحمل اسم «نادي شباب الأهلي- دبي». ويتولى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئاسة النادي ويعاونه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، كنائبٍ أولٍ للرئيس والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كنائبٍ ثانٍ، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس النادي.

الدوري السعودي: الباطن يحسم بقاءه في المحترفين بتعادله مع نجران

الرياض – د ب أ: حسم الباطن مسألة بقائه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله مع ضيفه نجران 2/2، في إياب الدور الفاصل للصعود والهبوط.

وأنهى الباطن الشوط الأول متقدما بهدف سجله جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، تعادل نجران بهدف سجله حمد فارس آل منصور في الدقيقة 51، ثم أضاف حمد الربيعي الهدف الثاني لنجران في الدقيقة 52 قبل أن يسجل الباطن هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق خالد دخيل العنزي. وكان الباطن قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب نجران 1/صفر ليضمن البقاء بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/2. وكان الباطن احتل المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) في دوري المحترفين ليلعب مباراتي الدور الفاصل أمام فريق نجران الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى.