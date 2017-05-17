﻿شارابوفا تنسحب من بطولة روما وآمالها تتبدد في قرعة ويمبلدون بعد منعها من «رولان غاروس»

روما – رويترز – انسحبت النجمة الروسية ماريا شارابوفا من الدور الثاني لبطولة ايطاليا للتنس للسيدات التي توجت بلقبها ثلاث مرات من قبل، بعد إصابتها خلال مواجهة مع الكرواتية ميريانا لوتشيتش باروني لتتبدد آمالها في التأهل إلى القرعة الرئيسية في ويمبلدون.

وكانت شارابوفا (30 عاما)، التي خاضت ثالث بطولة منذ عودتها من الإيقاف لمدة 15 شهرا بسبب المنشطات، متقدمة 2-1 في المجموعة الحاسمة لكنها لم تتمكن من مواصلة اللعب بسبب إصابة بدت في الفخذ الأيسر. وبذلك أكملت شارابوفا ليلة حزينة بعدما رفض منظمو بطولة فرنسا المفتوحة منح بطاقة دعوة للاعبة الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والمصنفة 211 حاليا. ورفض الاتحاد الفرنسي للتنس إعطاء دعوة للمصنفة الأولى عالميا سابقا لتحرم حتى من المشاركة في التصفيات في خطوة مفاجئة. وكانت شارابوفا بحاجة للتأهل لقبل النهائي في روما لتجنب انتظار بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون. وسيتم اتخاذ قرار بشأن دخولها القرعة الرئيسية في ويمبلدون من عدمه يوم 20 يونيو/ حزيران المقبل. وتباينت نتائج شارابوفا منذ عودتها لبطولات رابطة المحترفين بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لثبوت تناولها مادة ميلدونيوم في بطولة استراليا المفتوحة 2016. وبلغت اللاعبة الروسية قبل نهائي بطولة شتوتغارت التي شاركت فيها ببطاقة دعوة، لكنها خرجت مبكرا من بطولة مدريد أمام يوجيني بوشار التي وصفت شارابوفا بأنها «مخادعة» قبلها بأيام. وتأخرت شارابوفا 6-4 في المجموعة الأولى أمام المخضرمة لوتشيتش باروني قبل أن تتفوق 6-3 في المجموعة الثانية. وبدا أن شارابوفا تعاني في بداية المجموعة الثالثة ولم تحضر المؤتمر الصحفي بعد المباراة لكنها أصدرت بيانا في وقت لاحق. وقالت: «اعتذر لانسحابي من المباراة بسبب إصابة بالفخذ الأيسر». وأضافت: «سأخضع للفحوص اللازمة للتأكد من أن الإصابة ليست خطيرة وأود أن أشكر المنظمين لمنحي فرصة اللعب في هذا الحدث المميز مجددا». وعلى الأرجح ستلتقي لوتشيتش باروني مع المصنفة الأولى عالميا أنجليكه كيربر في الدور المقبل إذا تغلبت على أنيت كونتافيت.