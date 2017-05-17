﻿أوروغواي تطرح مبكرا تذاكر مباراتها أمام الأرجنتين

مونتفيديو – د ب أ: دفع شغف الجماهير المتطلعة لرؤية أشهر نجوم كرة القدم مثل لويس سواريز وايدنسون كافاني وليونيل ميسي، السلطات في أوروغواي إلى التعجيل بطرح تذاكر مباراة أوروغواي أمام الأرجنتين في آب/ أغسطس المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وطرحت السلطات في أوروغواي 15 ألف تذكرة للبيع للجماهير المحلية والأجنبية للمباراة المنتظرة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من تصفيات المونديال. وكشفت مصادر داخل اتحاد أوروغواي أن هناك 35 ألف تذكرة أخرى سيتم طرحها للبيع مع اقتراب موعد المباراة، حيث من المتوقع أن تنفد هذه التذاكر فور طرحها وأن يمتلئ ملعب «سينتيناريو» بمدينة مونتفيديو، عاصمة أوروغواي، بالجماهير التي يتوقع أن يصل عددها إلى 50 ألف متفرج. وبالإضافة إلى ميسي، الذي أصبح جاهزا لخوض المباراة المقبلة أمام أوروغواي، بعد أن رفعت عنه مؤخرا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات دولية، ينضم النجم ايدنسون كافاني، أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إلى أهم عوامل جذب الجماهير لحضور المباراة بأعداد غفيرة. وتشهد المباراة المرتقبة أيضا مشاركة المدافع دييغو غودين، نجم أتلتيكو مدريد ولويس سواريز، مهاجم برشلونة. ويعتبر طرح تذاكر المباريات للبيع مبكرا أمرا معتادا في أوروغواي، لكنه لم يكن في أي مرة بهذا الشكل المبالغ فيه، ما يعطي انطباعا عن مدى اهتمام الجماهير الأوروغوانية والأجنبية بحضور المباراة. وقبل أربع مراحل من نهاية التصفيات، التي حسمتها البرازيل في المركز الأول وتأهلت مبكرا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، تأتي كولومبيا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ثم أوروغواي وتشيلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 23 نقطة لكل منهما، وأخيرا الأرجنتين في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.