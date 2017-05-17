﻿كأس القارات: ستة وجوه جديدة تغزو قائمة المنتخب الألماني ولوف يعلن التحدي

فرانكفورت (ألمانيا) – د ب أ: استدعى يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم ستة وجوه جديدة ضمن قائمة فريقه التي أعلنها أمس للمشاركة في كأس القارات المقررة في روسيا الشهر المقبل.

وأعفى لوف عددا من نجوم الفريق البارزين مثل سامي خضيرة ومسعود أوزيل وتوني كروس وتوماس مولر وماتس هوملز وجيروم بواتينغ من المشاركة في هذه البطولة التي تقام من 17 حزيران/ يونيو إلى الثاني من تموز/ يوليو المقبلين. كما يغيب عن صفوف الفريق حارس مرماه وقائده مانويل نوير للإصابة، ويغيب كل من ماريو غوتزه وبينديكت هوفيدس وإلكاي غوندوغان للإصابة أيضا، فيما لم يستدع لوف اللاعبين ماركو رويس وماريو غوميز وماكس كروس. ويخوض المنتخب الألماني بهذه القائمة أيضا المباراة الودية المقررة مع المنتخب الدنماركي على ملعب الأخير في السادس من يونيو المقبل ومباراته أمام سان مارينو في العاشر من الشهر نفسه بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 .وضمت القائمة، التي أعلنها لوف، ثلاثة لاعبين فقط من قائمة المانشافت التي فازت بكأس العالم 2014 في البرازيل وهم جوليان دراكسلر وماتياس غينتر وشكودران موستافي.

وتصدر ساندرو فاغنر (29 عاما) مهاجم هوفنهايم، والذي سجل 11 هدفا لفريقه هذا الموسم، قائمة الوجوه الجديدة بالفريق والتي ضمت أيضا زميله كريم ديمرباي ولارس ستيندل لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ومارفن بلاتينهارد (هيرتا برلين) وأمين يونس (أياكس الهولندي) ودييغو ديمه (لايبزيغ) .وقال لوف في مؤتمر صحفي: «ساندرو فاغنر لديه طريقة لعب مختلفة. سجل العديد من الأهداف في الدوري الألماني في العامين الأخيرين».

وأحرز فاغنر 14 هدفا لدارمشتاد في موسم 2015/2016 و11 هدفا لهوفنهايم في الموسم الحالي الذي يختتم يوم السبت المقبل. واستدعى لوف تيمو فيرنر لكونه أفضل هداف ألماني في البوندسليغا هذا الموسم برصيد 21 هدفا. وفي المقابل، اختير لاعبون شبان آخرون سبق لهم الانضمام للمانشافت تحت قيادة لوف ضمن المنتخب الألماني المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب (تحت 21 عاما) في بولندا، والتي تقان في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل ويرغب المنتخب الألماني في أن يقدم خلالها عروضا ونتائج قوية. وقال لوف: «ليس هناك حل كامل.

بعض اللاعبين سيكونون جيدين لكل من الفريقين». ويبدأ تجمع المانشافت في الرابع من يونيو المقبل استعدادا لما وصفه لوف بأنه «صيف التحديات الخاصة». وقال لوف: «كأس القارات محطة يجب أن نكتسب منها الخبرة» في إشارة إلى أن هدف الفريق هو نهائي المونديال الروسي منتصف العام المقبل. وتملك الوجوه الجديدة، التي استدعاها لوف، فرصة لترك بصمة في كأس القارات، علما أن الفريق سيخوض البطولة ضمن مجموعة يلتقي فيها منتخبات أستراليا بمدينة سوتشي في 19 يونيو وتشيلي بمدينة كازان في 22 من الشهر ذاته والكاميرون في 25 يونيو بمدينة سوتشي. واستنكر لوف كل الادعاءات بأن فريقه لن يكون قادرا على المنافسة بقوة بسبب التغييرات الكبيرة في صفوفه عما كان عليه في البطولات الماضية. وقال: «سنستعد من الرابع من يونيو المقبل بشكل احترافي مثلما نفعل دائما قبل بطولات أوروبا وكأس العالم». وضمت القائمة، التي أعلنها لوف، 23 لاعبا هم :لحراسة المرمى: بيرند لينو (باير ليفركوزن) ومارك أندري تير شتيغن (برشلونة) وكيفن تراب (باريس سان جيرمان) .وللدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا دورتموند) ويوناس هيكتور (كولن) وبنيامين هنريكس (باير ليفركوزن) ويوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) وشكودران موستافي (أرسنال) ومارفن بلاتينهارد (هيرتا برلين) وأنطونيو روديغر (روما) ونيكلاس سوليه (هوفنهايم) .وللوسط والهجوم: جوليان براند (ليفركوزن) وإيمري جان (ليفربول) وجوليان دراكسلر (سان جيرمان) وليون غوريتزكه (شالكه) وسيباستيان رودي وساندرو فاغنر وكريم ديمرباي (هوفنهايم) وليروا ساني (مانشستر سيتي) ولارس ستيندل (بوروسيا مونشنغلادباخ) وأمين يونس (أياكس الهولندي) ودييغو ديمه وتيمو فيرنر (لايبزيغ) .