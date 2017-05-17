﻿ماتزاري مدرب واتفورد يرحل في نهاية الموسم!

لندن – رويترز: أعلن نادي واتفورد الإنجليزي رحيل مدربه الإيطالي والتر ماتزاري بعد خوض المباراة الأخيرة في الموسم أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

وانضم ماتزاري، مدرب إنتر ميلان السابق، لقيادة واتفورد في مايو/ أيار الماضي خلفا لكيكي سانشيز فلوريس وقاد النادي للبقاء في منطقة الأمان. وقال واتفورد في بيان: «بعد مناقشة مجلس الإدارة مع والتر ماتزاري حول مستقبل النادي وطموحه تقرر أنه سيرحل عن منصبه كمدرب للفريق بعد المباراة الأخيرة لموسم 2016-2017». وأضاف: «نشكر والتر وجهازه الفني على مساهماتهم لنادي واتفورد على مدار العام الماضي». ويحتل واتفورد المركز الـ16 في الدوري بعدما خسر آخر خمس مباريات. وماتزاري هو ثامن مدرب يعمل تحت قيادة الإيطالي جينو بوتزو مالك واتفورد الذي استحوذت عائلته على النادي في 2012.