﻿الدوري الانكليزي: مانشستر سيتي على بعد نقطة من دوري الأبطال وأرسنال يبقي على آماله بفوز على سندرلاند

لندن – رويترز: عاد مانشستر سيتي إلى المركز الثالث وضمن إلى حد كبير التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون، فيما أبقى أرسنال صاحب المركز الثالث على أمله في التأهل بعد فوزه على صاحب القاع سندرلاند 2/0.

وكان السيتي محبطا لمدة نصف ساعة تقريبا قبل أن ينتشي بتسجيل هدفين في دقيقتين، حيث افتتح غابرييل جيسوس التسجيل مستغلا تمريرة كيفن دي بروين ثم تبادل اللاعبان الأدوار ليصنع جيسوس هدف دي بروين التالي. وعزز يايا توري تقدم السيتي بهدف ثالث في الدقيقة 57 بعد تبادل للكرة مع سيرجيو أغويرو. ويحتاج السيتي لنقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام مضيفه واتفورد ليضمن مكانا بالمربع الذهبي للدوري. ونال بابلو زاباليتا مدافع السيتي تحية كبيرة عند نزوله كبديل لديفيد سيلفا، حيث أعلن السيتي أن اللاعب الأرجنتيني البالغ 32 عاما سيترك النادي بنهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق وتوج معه بالدوري مرتين. لكن عكر صفو الأجواء تقليص وست بروميتش للفارق بهدف هال روبسون كانو في وقت متأخر. وقبل مباراة واحدة على ختام المسابقة يملك السيتي 75 نقطة مقابل 73 نقطة لليفربول رابع الترتيب. ولدى أرسنال 72 نقطة في المركز الخامس وبإمكانه دخول المربع الذهبي فقط إذا خسر السيتي أمام واتفورد وفاز فريق المدرب أرسين فينغر على ايفرتون. ويتفوق السيتي في فارق الاهداف.

وحافظ أرسنال على فرصه في التأهل للعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تغلب على سندرلاند 2/صفر. وعلى ملعب الإمارات، سجل هدفي أرسنال أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 72 و81. وجاء الهدف الأول عندما لعب مسعود أوزيل كرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة الست ياردات قابلها سانشيز بتسديدة متقنة إلى داخل المرمى. وجاء الهدف الثاني، عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها أوليفييه جيرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جوردان بيكفورد حارس سندرلاند لترتد أمام سانشيز الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى. ورفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الرابع، المؤهل للعب في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. فيما توقف رصيد سندرلاند عند 24 نقطة في المركز الأخير، علما أنه كان قد هبط من الدوري الممتاز في وقت ساغبق من الموسم.