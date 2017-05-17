﻿مهرجان كان يفرش الورود والسجادة الحمراء مستقبلا زواره الذين خطفوا عدسات الكاميرات

كان – «القدس العربي» : انطلقت الدورة السبعين لمهرجان كان للفيلم مساء أمس وسط إجراءات مشددة في نسخة احتفالية تزخر بالمشاهير من أمثال نيكول كيدمان وكلينت ايستوود وايزابيل اوبير وديفيد لينش.

وافتتح الفرنسي أرنو ديبليشان، وهو من رواد المهرجان، هذه الدورة مع فيلم «فانتوم ديسماييل» (أشباح اسماعيل) مع نجوم السينما الفرنسية ماريون كوتيار وشارلوت غانزبور وماتيو امالريك. وعرض الفيلم ظهر أمس على الصحافيين الذين اتى 4500 منهم لتغطية المهرجان من العالم بأسره.

وقبل بدء مرور نجوم الفيلم على السجادة الحمراء، بدأ صائدو التواقيع والمعجبون يتمركزون أمام قصر المهرجانات. وانطلقت أمسية الافتتاح، التي قدمتها مونيكا بيلوتشي بالكثير من الاحتفال والتصفيق.

وسبق للممثلة الإيطالية أن تولت هذه المهمة في العام 2003. وتقول بيلوتشي التي تشارك للمرة الثامنة في المهرجان «حبي للسينما يجعلني أقوم بذلك. يجب أن أشكر مهرجان كان، كذلك إذ من دونه لن تكون مسيرتي على ما هي عليه الآن».

وقال رئيس المهرجان بيار ليسكور «لم يسبق لنا أن دعونا هذا العدد الكبير من النجوم العالميين»، خصوصا إلى سهرة استثنائية ستكون ذروة الاحتفالات بالدورة السبعين للمهرجان.

قد أعلن عن عشاء احتفالي يضم شخصيات طبعت تاريخ المهرجان من بينهم الكثير من حائزي السعفة الذهبية. ولم يكشف حتى الآن عن الاسماء إلا أن المندوب العام للمهرجان تييري فريمو وعد بـ»صعود رائع لدرج المهرجان».

ويشكل ذلك مدعاة للاحتفال في وقت بات التهديد الإرهابي في أعلى مستوياته في فرنسا، حيث الإجراءات الأمنية مكثفة جدا بعد عشرة أشهر على الاعتداء الذي شهدته مدينة نيس المجاورة وأوقع 86 قتيلا.

ويتنافس 19 فيلما للفوز بالسعفة الذهبية للمهرجان التي توزع في 28 الشهر الجاري. وستكون السعفة مرصعة استثنائيا بالألماس بمناسبة الدورة السبعين.

ومن بين هذه الأفلام «هابي أند» لمايكل هانيكه الذي قد يدخل تاريخ المهرجان من بابه العريض في حال حاز جائزة سعفة ذهبية ثالثة فضلا عن اربعة افلام أمريكية من بينها «غود تايمز» للشقيقين صفدي وهما اصغر مخرجين في المسابقة و»ذي بغايلد» لصوفيا كوبولا.

وتتمثل فرنسا بأربعة أفلام في المسابقة من بينها «لامان دوبل» لفرنسوا اوزون و»رودان» لجاك دوايون و»لو رودوتابل» لميشال هازانافيسيوس حول جان-لوك غودار في ايار/ مايو 1968.