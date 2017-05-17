﻿ قرطين من الألماس بـ 57 مليون دولار

جنيف ـ أ ف ب: بيع قرطا أذن مصنوعان من ألماستين رائعتين زرقاء وزهرية قدما على أنهما «أهم قرطي أذن يعرضان في مزاد» مساء الثلاثاء في جنيف بأكثر من 57 مليون دولار وهو سعر قياسي على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات. وقد عرض القرطان للبيع بشكل منفصل لأنهما كانا في الأساس يشكلان خاتماً. وقد اشتراهما مزايد يقيم في آسيا.

وكان سعر القرط الأول المسمى «ابولو بلو» مقدرا بين 38 و50 مليون دولار وقد بيع بما يشمل العمولة، بـ42.087 مليون دولار. اما الألماسة الزهرية «أرتيميس بينك» فكان سعرها مقدراً بين 12.5 مليون دولار و18 مليوناً، وقد بيعت ب15.33 مليون في ختام مزايدات طويلة.

وقد صنف معهد الأحجار الكريمة الأمريكي الماسة «ابولو بلو» على أنها «فانسي فيفيد بلو» ويبلغ وزنها 14.54 قيراط وهي أكبر ألماسة من فئتها تعرض في مزاد حتى الآن. وقد صقلت الألماسة على شكل إجاصة. اما «أرتيميس بينك» فيبلغ وزنها 16 قيراطاً ومصنفة «فانسي إنتنس بينك» وهي على شكل إجاصة ايضاً مماثلة لماسة «ابولو بلو». وقال المعهد الامريكي انها من «اكثر الماسات نقاوة من الناحية الكيميائية» ما يعطي هذا النوع من الأحجار شفافية بصرية كبيرة.