﻿«الحليب الذهبي» مشروب علاجي شهي

برلين ـ د ب أ: الحليب الذهبي، رغم اسمه الملفت، ليس منتجاً جديداً حلمت به صناعة المشروبات في الغرب للاستفادة من شعبية مكونه الرئيسي وهو الكركم. وفي الواقع يأتي هذا المشروب الساخن المعروف أيضاً باسم لاتيه الكركم، من إحدى وصفات الطب التقليدي التي ترجع لقرون من جنوب آسيا.

صار الكركم وهو عنصر رئيسي في المطبخ الهندي وفوائده الصحية يروج لهما الآن في الغرب. ولا يعطي هذا النوع من التوابل البرتقالي الزاهي الحليب لونه الذهبي فحسب ولكن أيضاً يحتوي على الكُركُمين وهي مادة نباتية يقال إنها ذات خصائص تطهيرية وعلاجية. ويعزز الزنجبيل الطازج الذي يوضع أيضاً مع الحليب الذهبي نظام المناعة فيما تضيف القرفة والعسل حلاوة كافية لتحويل هذا المشروب الطبي إلى إكسير شهي.