﻿وفاة مراهق أمريكي جراء جرعة زائدة من الكافيين

ميامي ـ أ ف ب: توفي مراهق أمريكي بعد ساعتين على تناوله فنجان قهوة وشراباً يحتوي على الكافيين ومشروب طاقة ما أثار تحذيرات حول مخاطر الجرعات الزائدة من الكافيين.

وتوفي دايفس آلن كرايب في 26 نيسان/أبريل جراء «إصابته بأزمة قلبية أدت الى تسارع في نبضات القلب بسبب الكافيين» على ما أوضح مكتب الطبيب الشرعي في منطقة ريتشلاند كاونتي في ولاية كارولينا الجنوبية في بيان. وقبل ساعتين على انهياره، تناول كرايب قهوة من نوع «كافيه لاتيه» وشراب «دايت موانتن ديو» من الحجم الكبير فضلاً عن مشروب طاقة.

وقال الطبيب الشرعي غاري واتس إن هذا «الأمر غير اعتيادي. وهو عائد خصوصاً الى الفترة القصيرة التي تناول فيها كمية كبيرة من الكافيين ما أثر على قلبه». واضاف في تصريح لصحيفة «ذي بوست اند كورير» ان كرايب انهار بعد 15 دقيقة فقط على تناوله مشروب الطاقة.

وتوصي الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية بألا يتجاوز استهلاك البالغين من الكافيين 400 ملليغرام في اليوم أي ما يوازي أربعة الى خمسة فناجين قهوة. وقالت جيل ميكلز من مركز السموم في بيان «على البالغين ان يتنبهوا الى مستوى استهلاك الكافيين ومن المهم للأهل ان ينتبهوا الى المخاطر التي يشكلها الكافيين على الأطفال والمراهقين». ومشروبات الطاقة شعبية جداً في صفوف الشباب. وقد اعرب خبراء صحة عن قلقهم من محتوى الكافيين العالي في مشروبات الطاقة ما قد يؤدي الى اضطراب النظم القلبي وارتفاع ضغط الدم لدى الشباب. وقد تحوي مشروبات الطاقة حوالي 240 ملليغراماً من الكافيين وفق دراسة صادرة عن «كونسيومر ريبورتس» في عام 2012.