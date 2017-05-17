﻿التونسي يستهلك 130 لترا من المياه المعدنية سنويا

تونس ـ»القدس العربي» من حسن سلمان: قال مسؤول حكومي إن التونسي يستهلك سنوياً أكثر من 130 لتراً في العام، مشيراً إلى أن بلاده تحتل موقعاً متقدماً في إنتاج المياه المعدنية على مستوى العالم.

وأكد مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، رزيق الوسلاتي، في افتتاح الملتقى التقييمي الثامن عشر لمنتجي المياه المعدنية، أن معدل استهلاك التونسي للمياه المعدنية يقدر بـ130 لتراً في السنة للفرد الواحد. وأشار إلى أن تونس تحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً في إنتاج الماء المعدني حيث بلغ الإنتاج عام 2016 ملياراً وخمسمئة ألف لتر، كما لفت إلى أنه تم تخزين خمسة وثمانين مليون لتراً كاحتياطي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.