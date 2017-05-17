﻿قائدة طائرة أفغانية شابة تستهل رحلة منفردة حول العالم

مونتريال ـ أ ف ب: هبطت قائدة الطائرة الأفغانية شائستاه ويز في مونتريال في أول محطة من رحلتها حول العالم منفردة على متن طائرة صغيرة، بهدف تشجيع النساء على الإنخراط في عالم الطيران الذي يطغى عليه الذكور.

وشائستاه ويز شابة أفغانية في التاسعة والعشرين من العمر، ولدت في مخيم للاجئين الأفغان قبل أن تهاجر بها عائلتها إلى الولايات المتحدة في العام 1987. وتقول «حين اكتشفت شغفي بالطيران بدأت أضع أهدافاً نصب عيني، بدأت أقرأ ثم حسّنت معارفي في الرياضيات، وصرت أنظر إلى السماء وإلى العالم بشكل مختلف». وتضيف «المهم هو أن يعرف الإنسان ما هو شغفه وأن يتبعه».

تحمل شائستاه شهادة في الهندسة، وهي أصغر أفغانية تحصل على إجازة طيران وتقود طائرة. ويحظى هذا المشروع بدعم من المنظمة الدولية للطيران المدني، والهدف منه تشجيع النساء على قيادة الطائرات، إذ إن ما بين 3 إلى 5 % فقط ممن يقودون الطائرات التجارية في العالم نساء. وانطلقت شائستاه السبت من دايتون بيتش في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، وحطت الإثنين في مونتريال الكندية، وهي تعتزم التوقف ثلاثين مرة في 18 بلداً من القارات الخمس، منها مصر وقطر والهند واندونيسيا، قبل أن تعود في منتصف آب/أغسطس إلى حيث انطلقت. وتحلق طائرتها بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة.

وفي كل محطة، تقيم المنظمة الدولية للطيران المدني وشركاؤها في قطاع الطيران أنشطة لتشجيع الأطفال على الإقبال على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات. وفي حال نجحت هذه المهمة، ستكون شائستاه أصغر امرأة تنفذ رحلة منفردة حول العالم، وهو إنجاز لم تكن عائلتها تحلم به حين كانت في مخيم اللاجئين.