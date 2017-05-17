﻿مغامر بريطاني يعتزم القفز الحر من ارتفاع 42 ألف قدم

سالزبري (انكلترا) ـ رويترز: يطمح مغامر بريطاني إلى تحطيم أربعة أرقام قياسية دفعة واحدة بالقفز الحر من ارتفاع 42 ألف قدم. وسيقفز فريزر كورسان (42 عاماً) مرتدياً ما يعرف باسم البذلة المجنحة لأنها مزودة «بأجنحة» بين الأطراف لتوليد قوة رفع إضافية والسماح لمن يرتديها بالانزلاق على الهواء أثناء الهبوط.

وفريزر مهندس سابق في مجال سلامة الطيران وسينفذ قفزتين مرتديا البذلة المجنحة في إطار مسعاه لتحطيم أرقام قياسية من بينها القفز من أعلى ارتفاع بهذه البذلة. وقال كورسان في تصريحات عن هدفه أن يصبح أسرع رجل في العالم دون مساعدة آلية «سأهبط بسرعة تقترب من سرعة سيارة بوجاتي فيرون أو فيراري اف50 أي نحو 250 ميلاً في الساعة». وسينفذ القفزتين في الولايات المتحدة وكندا إذ سيقفز من منطاد يعمل بالهواء الساخن من على ارتفاع نحو 42 ألف قدم (12800 متر) ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق وهو 37 ألف قدم. وقال «ستكون الطائرات التجارية أسفلنا عندما نخرج لأن أقصى ارتفاع لها هو 37 ألف قدم. سنرتفع لأكثر منها بنحو خمسة آلاف قدم وسنرتفع عن قمة جبل إيفرست بما يصل إلى 12 ألف قدم». وتستهدف القفزتان جمع المال لجمعية (آرمد فورسيز تشاريتي) البريطانية الخيرية التي تساعد المحاربين القدامى. ويعتزم كورسان تنفيذ القفزتين يومي 22 و29 أيار/مايو الجاري وفقاً لظروف الطقس وصفاء السماء.