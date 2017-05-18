السناتور السابق جو ليبرمان أحد المرشحين لمنصب مدير الـ”اف بي آي”

واشنطن- أ ف ب- أعلن البيت الابيض الاربعاء أن جو ليبرمان، المرشح السابق للحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في العام 2000، هو أحد المرشحين حاليا لمنصب مدير ال”اف بي آي”.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيستمع الاربعاء إلى ليبرمان، السناتور السابق البالغ حاليا 75 عاما والذي خاض في العام 2000 مع آل غور المعركة الانتخابية كمرشح لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي ثم انقلب على معسكره في 2008 ودعم المرشح الجمهوري جون ماكين.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر إن “الرئيس سيواصل لقاء مرشحين لمنصب مدير الاف بي آي”.

واضاف “بعد ظهر اليوم، بعد عودته إلى البيت الابيض، سيلتقي أربعة اشخاص هم اندرو ماكابي وفرانك كيتينغ وريتشارد ماكفيلي وجو ليبرمان”.

ويواصل ترامب مساعيه لتعيين مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بعد اقالة جيمس كومي المفاجئة الاسبوع الماضي.

وتداولت الصحف عددا من الأسماء التي يمكن أن تتولى قيادة الشرطة الفدرالية فيما ذكر موقع “بوليتيكو” الإخباري أن 14 شخصا على الأقل يتنافسون للحصول على المنصب.

وشكل ورود اسم ليبرمان ضمن هذه اللائحة مفاجأة، لا سيما وأنه تقاعد في العام 2013 بعد 24 عاما امضاها سناتورا عن كونيكتيكت، الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد والتي شغل فيها منصب المدعي العام بين العام 1983 و1988.

وكان جو ليبرمان دعم هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية في 2016.