ألمانيا تطالب الولايات المتحدة بالتدخل في خلاف مع تركيا بشأن قاعدة إنجرليك

واشنطن- د ب أ- حث وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الولايات المتحدة الأربعاء على المساعدة في حل نزاع مع أنقرة بشأن دخول قاعدة جوية تركية.

ودعا غابريل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال اجتماع في واشنطن إلى استخدام نفوذه بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من دخول قاعدة إنجرليك التي تستضيف 268 جنديا ألمانيا ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

يذكر أن قرار منع الوفد الألماني الذى كان من المقرر أن يصل يوم الثلاثاء، جاء جزئيا ردا على قرار ألمانيا بمنح اللجوء السياسي لجنود أتراك في أعقاب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا العام الماضي.

وقال قابريل: “أعتقد أن الأمريكيين سينتهزون الفرص المتاحة لهم أيضا للتحدث مع الجانب التركي والقول إنه يتعين أن تكون هناك علاقة مختلفة مع بعضنا البعض عن العلاقة الحالية”.

وكان وفد من النواب الألمان من بينهم أعضاء في لجنة دفاعية برلمانية، قد منعوا العام الماضي من دخول إنجرليك، لكن تم السماح لهم بعد ذلك بالدخول.

ونشب النزاع بين الطرفين عندما صوت البرلمان الألماني على وصف أعمال القتل الجماعي ضد الأرمن على يد العثمانيين بأنه إبادة جماعية.

وتبحث الحكومة الألمانية حاليا سحب قواتها من إنجرليك ونقلهم بدلا من ذلك إلى الأردن.

وركزت محادثات جابريل في واشنطن أيضا على النزاع في أوكرانيا والحرب السورية.