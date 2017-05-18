ترامب كان يعلم أن فلين خاضع للتحقيق قبل تعيينه مستشارا للأمن القومي الأمريكي

واشنطن- د ب أ- ذكرت صحيفة أمريكية أن مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق حذر الفريق الانتقالي للرئيس دونالد ترامب من أنه يخضع لتحقيق اتحادي للعمل سرا في الضغط من أجل تركيا وذلك قبل أن يتم تنصيب الإدارة الجديدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شخصين على دراية بالقضية، أن ترامب عين فلين على الرغم من هذه المعرفة.

وأقيل فلين بعد أقل من شهر من توليه منصبه الجديد، الذي يمنحه فرصة للاطلاع على أهم أسرار الاستخبارات الأمريكية، وذلك بتهمة تضليل نائب الرئيس مايك بينس فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي.

وقالت الصحيفة إن فلين أبلغ الفريق الانتقالي بعمله في الضغط من أجل تركيا في 4 كانون ثان/ يناير، ما يعني أن الفريق كان يعلم ذلك في وقت مبكر كثيرا.