الأمم المتحدة: “قوة تدخل سريع″ ستنتشر قريبا في مالي

باماكو- أ ف ب- اعلن مسؤول في الأمم المتحدة الاربعاء في باماكو أن “قوة تدخل سريع″ مؤلفة من قوات حفظ سلام سنغالية ستُنشر قريبا في وسط مالي حيث ازدادت منذ العام 2015 الاعتداءات واعمال العنف الطائفية.

وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا الذي يزور مالي للمرة الاولى منذ توليه منصبه “ننتظر ان تنشر السنغال قريبا في وسط (مالي) قوة تدخل سريع بهدف التعامل مع الوضع الامني غير المستقر”.

واضاف ان بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لديها تفويض “كبير، لكن رغم الجهود، هناك نقص في القدرات”.

وكانت مجموعات جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، سيطرت في اذار/ مارس ونيسان/ ابريل 2012 على شمال مالي.

لكن القسم الاكبر من الجهاديين طرد من المنطقة اثر تدخل عسكري دولي بادرت اليه فرنسا في كانون الثاني/ يناير 2013. ورغم ذلك، لا تزال هناك مناطق خارج سيطرة القوات المالية والاجنبية.