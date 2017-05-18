ماتيس يريد من حلفاء الاطلسي المساهمة في دعم حكومة أفغانستان

واشنطن- أ ف ب- دعا وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الاربعاء إلى مساهمات من الدول الحليفة في الاطلسي وذلك قبل التزام اكبر من قب الولايات المتحدة في دعم سلطات هذا البلد.

ويتوقع أن تطلب وزارة الدفاع إرسال آلاف الجنود الاضافيين إلى أفغانستان حيث ينتشر حاليا 13500 عسكري للحلف الاطلسي لمساعدة حكومة كابول في المواجهة الصعبة مع متمردي طالبان.

ويعود القرار النهائي إلى الرئيس دونالد ترامب الذي كان دعا إلى تخفيف التزامات الولايات المتحدة في الخارج.

وصرح ماتيس “نحن نعمل على هذا الامر وسنشرك بالطبع حلفائنا عندما يحين موعد القرارات النهائية”.

واضاف على هامش اجتماعه مع وزيرة الدفاع النروجية ايني ماري اريكسن سوريدي، “من المهم الحصول على ما يلزم بدلا من الانخراط بشكل متسرع″.

وكانت تيريزا ويلن مساعدة وزير الدفاع بالوكالة المكلفة العمليات الخاصة، قالت في 4 ايار/ مايو انها تأمل في صدور توصيات “خلال الاسبوع التالي”.

تقول وسائل اعلام أمريكية ان وزارة الدفاع يمكن ان تطلب ما بين ثلاثة وستة آلاف جندي اضافي لأفغانستان حيث ينتشر 8400 أمريكي وخمسة آلاف عسكري من باقي دول الحلف الاطلسي لتوفير التدريب والمشورة للجيش الافغاني.

وألمحت المسؤولة الأمريكية إلى أن النروج يمكن أن تزيد عديد قوتها الصغيرة في أفغانستان.

وقالت “قلنا باستمرار اننا ذهبنا (إلى أفغانستان) مع حلفائنا واننا سنعود مع حلفائنا وبالتالي (..) سنتابع هذه المباحثات من كثب”.

ولن يكون الاقناع بالقرار سهلا على الأمريكيين مع مقتل نحو 2400 جندي واصابة عشرين الفا آخرين في افغانستان منذ 2001.