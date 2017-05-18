إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة ببرنامجها الصاروخي

طهران- أ ف ب- نددت إيران الخميس بالعقوبات الأمريكية الجديدة حول برنامجها للصواريخ البالستية معتبرة انها تحد من “النتائج الايجابية لتطبيق” الاتفاق النووي من قبل واشنطن.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي على شبكة “تلغرام” للتواصل الاجتماعي ان “الجمهورية الاسلامية تندد بسوء نية الادارة الأمريكية المتمثل بجهودها من أجل الحد من النتائج الايجابية لتطبيق” الاتفاق الدولي من خلال فرض عقوبات جديدة “احادية الجانب وغير شرعية..”.