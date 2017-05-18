تنظيم الدولة يعدم شخصا بعد اتهامه باللتخابر مع القوات العراقية غربي كركوك

كركوك- د ب أ- أفاد مصدر أمني عراقي الخميس بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” نفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق شاب، اتهمه التنظيم بالتخابر مع القوات العراقية، غربي مدينة كركوك 250/ كلم شمال بغداد/.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية، “إن عناصر داعش أعدموا عباس علو الحمداني رميا بالرصاص بتهمة التخابر مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في قوة تحرير الحويجة غربي مدينة كركوك”.

وتخضع مناطق غربي كركوك لسيطرة مطلقة لتنظيم الدولة “داعش” منذ حزيران/ يونيو من عام 2014، وتخطط القوات العراقية لاجتياحها بعد إتمام تحرير مدينة الموصل.