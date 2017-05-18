الجيش الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس المحتلة- الأناضول- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش، في بيان مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، الأحد، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة المشاركة في “أحداث إرهاب شعبي ضد جنود ومواطنين إسرائيليين”.

وأشار إلى أن الإعتقالات تركزت في بلدة كفر قَدّوم (شمال) وبلدات سلواد، حزما، عابود (وسط) وبلدات بيت عوّا والسمّوع والعرّوب ومدينة الخليل (جنوب).

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود 6500 معتقل في السجون الإسرائيلية.