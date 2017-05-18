مقتل أربعة جنود إندونيسيين وإصابة ثمانية في حادث وقع خلال تدريبات عسكرية

جاكرتا- د ب أ- أعلن الجيش الإندونيسي الخميس مقتل أربعة جنود وإصابة ثمانية آخرين جراء حادث وقع خلال تدريبات عسكرية على جزيرة في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الجيش بريجادير ألفريت ديني تويجيه إن الحادث وقع أمس عندما فقدت القوات السيطرة على مدفع بسبب عطل فيه، خلال تدريبات شملت قوات من الاحتياطي على جزيرة ناتونا.

وجزر ناتونا والمياه المحيطة بها هي النقطة الأقرب إلى خط “ناين-داش”، وهو خط الترسيم الذي تستخدمه الصين كأساس لمزاعمها أحادية الجانب بتبعية معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد لها.