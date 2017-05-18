واشنطن بوست: مكارثي مزح قائلا إن ترامب ربما يتلقى أموالا من بوتين

واشنطن- رويترز- ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جمهوريا بارزا في الكونغرس الأمريكي تهكم خلال اجتماع مع مشرعين جمهوريين في يونيو حزيران 2016 بقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يدفع أموالا لدونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة الأربعاء عن كيفن مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب تأكيده أنه قال ذلك مشيرا إلى تسجيل هذا الحديث في يونيو حزيران خلال موسم الانتخابات التمهيدية عندما كان يسعى ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

ووفقا للتقرير قاطع بول ريان رئيس مجلس النواب مكارثي خلال حديثه مطالبا الحضور من الجمهوريين بالحفاظ على سرية ما قاله زعيم الأغلبية.

ونقلت الصحيفة عن مكارثي قوله “هناك شخصان أعتقد أن بوتين يدفع لهما: روراباكر وترامب”.

ورد مكارثي على التقرير الأربعاء بتغريدة على تويتر كتب فيها “كانت محاولة للمزاح أسيء فهمها”.

وقال متحدث باسم ريان إن المقصود بالتعليق كان المزاح وإنه انتزع من سياقه.

وقال النائب الجمهوري دانا روراباكر للصحفيين الأربعاء إن ما قاله مكارثي كان دعابة. وأضاف “المشكلة هي أنه حتى إذا حاولت أن تكون مرحا فسيأتي طرف ثالث ويأخذ مزاحك على محمل الجد. وهذا ما حدث في هذه الواقعة”.

ولم تحصل رويترز على نسخة من الحديث المسجل.