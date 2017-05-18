وفاة وزير البيئة الهندي أنيل مادهاف ديف

نيودلهي- د ب أ- توفي وزير البيئة الفيدرالي الهندي، أنيل مادهاف ديف، الخميس، عن عمر ناهز 60 عاما.

وتولى ديف منصب وزير البيئة عندما صدقت الهند على اتفاقية المناخ بباريس في عام .2016

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان له: “شعرت قطعا بالصدمة بسبب الوفاة المفاجئة لصديقي وزميلي المحترم جدا”.

وقال مودي إنه كان يعمل مع ديف حتى مساء أمس الاربعاء، لبحث قضايا رئيسية. ولم يعرف بعد سبب وفاة ديف.

فيما أفادت صحيفة “ذا هندو” بأن ديف شكا من الشعور بعدم الارتياح بينما كان في منزله بنيودلهي، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي.

يذكر أن ديف ولد في السادس من تموز/ يوليو من عام 1956 بمنطقة بدناجار في ولاية مادهيا براديش بوسط الهند، وكان عضوا في مجلس الشيوخ منذ عام .2009

وبصفته نائبا معارضا قبل تولي حزب “بهاراتيا جاناتا” السلطة في عام 2014، كان ديف عضوا في لجان برلمانية مختلفة متعلقة بالموارد المائية والاحترار العالمي وتغير المناخ.