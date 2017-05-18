تركيا تدعو إلى رحيل المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

أنقرة- أ ف ب- دعا وزير الخارجية التركي الخميس إلى رحيل المنسق الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق وسوريا بريت ماكغورك واتهمه بدعم المقاتلين الاكراد في سوريا والانفصاليين الاكراد على الاراضي التركية.

وصرح مولود تشاوش اوغلو في مقابلة مع شبكة “ان تي في” الخاصة “سيكون من الجيد لو تم استبداله”، مضيفا ان ماكغورك “يدعم بوضوح” مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وانفصاليي حزب العمال الكردستاني في تركيا، المجموعتان اللتان تعتبرهما انقرة “ارهابيتين”.