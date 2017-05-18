نادية الجندي تستعين بحارس خاص عقب تلقيها تهديدات بالقتل

القاهرة ـ استعانت الفنانة المصرية نادية الجندي، بحارس خاص، في الفترة الأخيرة بعد تلقيها تهديدات متعددة بالقتل.

نادية الجندي، كانت قد تلقت تهديدات بالقتل من زوج خادمتها التي تم سجنها لمدة عام بعد اتهامها بسرقة منزل نادية الجندي.

الفنانة المصرية، قررت الاستجابة لنصائح أصدقائها ابلاستعانة بحارس خاص لحمايتها حتى تنتهي الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص والذي تقدمت ببلاغ ضده واتهمته بتهديدها بالقتل بأبشع الطرق.

نادية الجندي، قدمت للنيابة منذ أسابيع الرسائل المبعوثة إلى هاتفها الخاص و التي تكشف عن تهديدات هذا الشخص.