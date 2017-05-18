زوجان مغربيان احتجزا مشعوذا وقاما باغتصابه تحت تهديد السلاح وتصورا معه “سيلفي”

الرباط ـ اعتقلت الشرطة المغربية زوجين مغربيين بتهمة احتجاز مشعوذ واغتصابه تحت تهديد السلاح.

وذكرت صحيفة “المساء” المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن “الشرطة أودعت زوجين من مدينة سيدي بنور بالسجن المحلي في مدينة الجديدة، بتهمة احتجاز مشعوذ واغتصابه تحت تهديد السلاح، وتصويره في أوضاع مخلة بالآداب”.

وبحسب الصحيفة “تقدم الشيخ ببلاغ إلى الضابطة القضائية يتهم فيها الزوجين باحتجازه وتكبيله، ثم هتك عرضه من طرف الزوج، فيما كانت الزوجة تقوم بتصوير العملية، ليهددانه بأنهما سينشران الفيديو على مواقع التواصل، كما سلباه مبلغًا ماليًا”.

وأضاف الشيخ في بلاغه أن “الزوجة كانت تتردد عليه في مدينة الدار البيضاء باستمرار، وكان في كل مرة يمارس الرذيلة معها” حسب أقواله.

وقالت الزوجة خلال التحقيق إنها كانت تتردد بالفعل على المشعوذ لمدة سنتين ليعالجها من الصرع، وتسلم منها أموالا كثيرة بالمقابل، لذا اتفقت هي وزوجها على استدراجه إلى مدينة سيدي بنور لاسترجاع النقود.