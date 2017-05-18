تركيا عن المشاجرة أمام سفارتها في واشنطن: مؤيدون لأردوغان استخدموا حق الدفاع عن النفس

اسطنبول- د ب أ- فسرت السفارة التركية في الولايات المتحدة الخميس سبب المشاجرة التي وقعت أمام السفارة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا بالقول إن الأتراك الذين تجمعوا أمام السفارة للترحيب بأردوغان “استخدموا حق الدفاع المشروع عن النفس لمواجهة اعتداء مظاهرة غير مرخصة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان صادر عن السفارة أن أنصار المسلحين الأكراد في كل من تركيا وسوريا “اعتدوا على الأتراك الذين كانوا أمام مقر السفارة للترحيب برئيس جمهوريتهم، ما دفعهم لاستخدام حق الدفاع المشروع عن أنفسهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخص منهم بجروح بالغة”.

وشدد البيان على أن أنصار المسلحين الأكراد “هم الذين يتحملون مسؤولية ما حصل من مشاجرة”.

وأعربت السفارة عن أملها في أن تقوم السلطات الأمريكية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال مشابهة في المستقبل.

وكانت الخارجية الأمريكية أعربت الأربعاء لأنقرة عن قلقها الشديد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت: “نشعر بالقلق إزاء الحوادث العنيفة التي شارك فيها محتجون وأفراد أمن أتراك مساء أمس الأول … العنف ليس ردا مناسبا على حرية التعبير. نؤيد حقوق الناس في كل مكان في حرية التعبير والاحتجاج السلمى”.

ووفقا لرئيس شرطة واشنطن بيتر نوشام، فقد أسفرت المشاجرة عن إصابة 11 مدنيا وضابط.

وقد أثارت الحادثة موجة غضب في الولايات المتحدة خاصة بسبب استخدام رجال الأمن الأتراك العنف مع المحتجين، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تندد “باعتداء رجال الأمن الأتراك على مواطنين أمريكيين عزّل وعلى أرض أمريكية”.