كونتي يستغل علاقاته لخطف فيراتي من كبار أوروبا

لندن ـ انضم نادي تشيلسي الإنجليزي، لقائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، في الحصول على توقيع اللاعب الإيطالي، في الوقت الذي أبدى فيراتي كثيرًا رغبته في البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة “صن”، أن تشيلسي يجهز 55 مليون جنيه إسترليني، وراتب أسبوعي يصل إلى 120 ألف إسترليني، لإغراء اللاعب الإيطالي، بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وتفضيل البلوز على غيرهم من الأندية.

ويستغل أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، علاقته الجيدة بفيراتي، منذ تدريبه منتخب إيطاليا في يورو 2016، لإقناعه بالقدوم لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، إلا أن اللاعب يخشى جلوسه على مقاعد البدلاء، ولا يعرف الدور المطلوب منه في خطة البلوز للموسم المقبل.