لاعبو ريال مدريد يرجحون كفة إيسكو على حساب بيل

لندن ـ يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، عدم مشاركة الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي، في 3 يونيو/حزيران المقبل.

وتعرض بيل لإصابة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر، ليتعرض لإصابة أخرى في السمانة، أثناء مباراة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو أبريل/نيسان الماضي، ليغيب اللاعب بذلك عن 28 مباراة هذا الموسم.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن هناك توجه عام بين لاعبي ريال مدريد يقوده كريستيانو رونالدو، بتفضيل مشاركة إيسكو، الذي يضيف توازنًا وثقلًا في هجوم الملكي، على حساب بيل في نهائي كارديف.

وأوضحت الصحيفة، أن سيرجيو راموس وبيبي وكاسيميرو وفابيو كوينتراو يدعمون موقف صاروخ ماديرا، بشأن الويلزي، خاصة بعد تسجيل إيسكو لهدف أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أنهى آمال الروخي بلانكوس في العودة وإقصاء الملكي.