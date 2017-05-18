مسؤول عراقي: قتلى وجرحى من البيشمركة في هجوم لتنظيم الدولة غربي طوز خرماتو

كركوك - د ب أ – أفاد مسؤول محلي عراقي بأن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شنوا فجر الخميس هجمات استهدفت مواقع لقوات البيشمركة والحشد الشعبي التركماني غربي قضاء طوز خرماتو جنوبي كركوك.

وقال شلال عبدول قائمقام قضاء طوز خرماتو ، في تصريحات صحافية ، إن “الهجمات أدت الى مقتل عدد من عناصر داعش فيما قتل اثنان من البيشمركة وآخر من الحشد التركماني وإصابة ما لا يقل عن 35 مقاتلاً من البيشمركة والحشد التركماني” .

من جانب آخر ، قال أبو رضا النجار المشرف على قوات الحشد التركماني في كركوك في تصريح صحافي إن “داعش نفذ هجمات متفرقة بمحيط ناحية امرلي وقرية زنجيلي والزركه في طوز خرماتو أدت إلى مقتل 10 من داعش وإصابة آخرين “.