أكثر من 50 قتيلا بينهم 15 مدنيا بهجوم لتنظيم الدولة في وسط سوريا

بيروت- أ ف ب- قتل اكثر من 50 شخصا، بينهم 15 مدنيا، الخميس في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على قريتين تسيطر عليهما قوات النظام في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس “شنّ تنظيم الدولة الاسلامية فجر الخميس هجوما على قريتي عقارب والمبعوجة في ريف حماة الشرقي”، ما اسفر عن مقتل 15 مدنيا، بينهم خمسة اطفال، فضلا عن 27 مقاتلا مواليا للنظام. ولا تزال هوية عشر جثث أخرى غير معروفة اذا كانت لمدنيين او مقاتلين موالين.