وزير الخارجية التركي: لن نتوسل لألمانيا لإبقاء قواتها في إنجرليك

اسطنبول – د ب أ- علق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن احتمال سحب ألمانيا قواتها من قاعدة إنجيرليك التركية بالقول “هذا أمر يخصهم”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عنه القول :”لن نتوسّل لهم من أجل البقاء”.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أعلنت أمس عزمها إجراء محادثات استطلاعية في الأردن مطلع الأسبوع المقبل، للبحث عن بديل لقاعدة “إنجرليك” التركية، التي تتواجد فيها قوات ألمانية في إطار المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك بسبب الخلاف مع تركيا بشأن حظرها زيارة نواب من البرلمان الألماني للقاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت الوزيرة أن فرقة استطلاعية توجهت إلى الأردن الثلاثاء لاستكشاف إمكانيات نقل القوات الألمانية من إنجرليك إلى هناك، مضيفة أن قبرص قد تكون أيضاً بديلاً ثانياً لنقل القوات إليها.

يذكر أن تركيا رفضت زيارة خبراء في شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني لقاعدة “إنجرليك”، بسبب منح الحكومة الألمانية اللجوء لجنود أتراك.

وبحسب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، فقد تورط الجنود الأتراك الذين حصلوا على اللجوء في ألمانيا في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز/يوليو الماضي.

ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية لمكافحة التنظيم بطائرات استطلاع وطائرة تزود بالوقود انطلاقاً مع قاعدة “إنجرليك”.