شتاينماير يشدد على أهمية بولندا لأوروبا ويحذر من أسلوب روسيا التصادمي

برلين - د ب أ -أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أهمية بولندا للاندماج الأوروبي.

يأتي ذلك قبل أول زيارة لشتاينماير لبولندا كرئيس ألماني.

وقال شتاينماير في تصريح لوكالة الأنباء البولندية PAP الخميس: “لا يمكنني تصور أوروبا موحدة بدون دولة مثل بولندا بما لها من تقاليد حرية كبيرة، لذلك فنحن بحاجة لبولندا أوروبية قوية واثقة من نفسها”.

وسيسافر شتاينماير و قرينته الكه بودنبندر الجمعة إلى وارسو ومن المقرر أن يزور معرض الكتاب هناك برفقة الرئيس البولندي أندريه دودا وستكون ألمانيا ضيف شرف المعرض.

ولن يلتقي شتاينماير برئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو التي تتواجد في رحلة خارج بولندا وفقاً للبيانات الرسمية.

ويراهن شتاينماير على انتعاش عملية الاندماج الأوروبية وذلك في ظل تزايد حالة الارتباك الدولي حيث قال في تصريح لوكالة الأنباء البولندية: “الخروج البريطاني وأيضاً القرار الذي اتخذه الأمريكيون في انتخاباتهم أيقظ الكثير من الناس″.

ورأى الرئيس الالماني أن من علامات ذلك إلى جانب نتائج الانتخابات في فرنسا المظاهرات المؤيدة لأوروبا في كثير من المدن.

وأكد شتاينماير أن الآمال المعقودة في ألمانيا وبولندا على تحقيق شراكة وثيقة مع روسيا لم تتحقق وأضاف: “علينا اليوم أن نتعامل مع روسيا ترى وبشكل متزايد مستقبلها الخاص بها بمعزل عن الغرب وأوروبا وذلك بشكل أرعن جزئياً وتتعامل أيضاً بشكل تصادمي صريح”.

غير أن شتاينماير أكد أن روسيا ستظل دائماً جاراً للاتحاد الأوروبي وبولندا وقال إنه لا بد من أجل ذلك أن تكون هناك ردود فعل واضحة على التصرفات غير المقبولة لروسيا مثل ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية لأراضيها مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بقنوات اتصال مفتوحة مع موسكو.