مقتل وإصابة 12 عراقياً في حوادث متفرقة شمال شرقي بغداد

ديالى – د ب أ – أفادت مصادر أمنية عراقية الخميس، بمقتل أربعة عراقيين وإصابة ثمانية آخرين في حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى.

وقالت المصادر، إن عبوة ناسفة موضوعة قرب بستان زراعي انفجرت اثناء مرور مزارع أدت الى مقتله على الفور .

وأشارت المصادر إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بانفجار عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من محلات تجارية في حي الرازي غربي مدينة بعقوبة .

وأوضحت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على سيارة يستقلها المحامي عبد الحميد جليل الكرخي أثناء عودته من محكمة المقدادية الى مدينة بعقوبة شمال شرقي بعقوبة أسفر عن مقتله في الحال .