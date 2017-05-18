الأمين العام للأطلسي “لديه ثقة” بكل دول الحلف بشأن تقاسم معلومات استخباراتية

بروكسل - أ ف ب – أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي الخميس، انه لديه “ثقة تامة” بكل دول الحلف حول تقاسم معلومات استخباراتية حساسة وذلك على خلفية القنبلة التي أحدثها كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ما يبدو معلومات سرية لمسؤولين روس.

وقال ينس ستولتنبرغ عند وصوله لحضور اجتماع في بروكسل، ان لديه “ثقة تامة” بأن الدول ال28 الاعضاء في الحلف من بينها الولايات المتحدة “قادرة على تقاسم ومعالجة هذه المعلومات بشكل صحيح”.