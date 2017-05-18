الأمم المتحدة: نصف مليون عراقي نزحوا عن ديارهم في غرب الموصل

القاهرة – د ب أ – أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن نحو نصف مليون عراقي نزحوا من غرب الموصل، حيث أدى اشتداد ضراوة المعارك إلى ارتفاع أعداد النازحين بصورة كبيرة.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن هذا يرفع عدد النازحين منذ إطلاق القوات العراقية عملية الموصل لتحرير المدينة من تنظيم الدولة الاسلامية في تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 700 ألف عراقي.

وقالت ليز جراندي منسقة المكتب للشؤون الانسانية للعراق :”إن أعداد الفارين من منازلهم في غرب الموصل هائلة … وكثيرون منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي ولا يمكنهم الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والأدوية منذ أسابيع أو أشهر”.

ومع مرور ثلاثة أشهر تقريباً على انطلاق معارك غرب المدينة، فإنه من المتوقع ارتفاع أعداد النازحين.

وقالت جراندي :”عدد الناس الذي ينتقلون حالياً كبيرة جداً. ويصبح أكثر وأكثر تعقيداً ضمان حصول المدنيين على المساعدة والحماية التي يحتاجون إليها”.

وأضافت :”ومع اشتداد ضراوة العمليات العسكرية واقترابها من منطقة/المدينة القديمة/ بالموصل، فإننا نتوقع نزوح مئتي ألف شخص آخرين”.