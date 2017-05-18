الجيش التونسي يشارك في تدريبات متعددة الجنسيات غرب المتوسط

تونس – د ب أ – أنهت وحدات بحرية متعددة الجنسيات مشاركتها الأربعاء، في التدريبات العسكرية متعددة الأطراف غرب حوض المتوسط بمشاركة فريق من القوات الخاصة الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية ، في بيان لها الخميس ، أن وحدات عائمة تابعة لجيش البحر التونسي مدعومة بفرق من طلائع البحرية وطائرة مروحية تابعة لجيش الطيران شاركت في التدريبات متعددة الأطراف تحت قيادة ومراقبة مركز عمليات رئيسي متمركز بمدينة قرطاجنة الاسبانية.

وشارك في التدريبات التي امتدت من الثامن إلى يوم 17 من الشهر الجاري، فريق من القوات الخاصة الأمريكية وفريق من القوات الخاصة الهولندية ومركز عمليات بحرية في التمرين البحري المتعدد الأطراف “فونيكس اكسبراس 17″.

ودارت التدريبات بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة عدد من الدول من بينها الجزائر والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

يهدف التمرين ، بحسب البيان ، إلى تعزيز التعاون الإقليمي للإلمام أكثر بالوضعية البحرية والتدرب على تبادل المعلومات الحينية وتنمية القدرات العملياتية قصد تحقيق الأمن والسلامة بالبحر الأبيض المتوسط.