الصين تأمل أن تحل حكومة كوريا الجنوبية المشاكل في العلاقات الثنائية

بكين - رويترز – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمبعوث من كوريا الجنوبية يزور بكين الخميس، إن بلاده تأمل أن تحل سول المشاكل التي تواجهها العلاقات بين البلدين.

وقال وانغ لمبعوث كوريا الجنوبية لي هاي-تشان، “نأمل أن تحل الحكومة الجديدة المشاكل التي واجهناها وتتخذ إجراءات ومواقف فعالة في أقرب وقت ممكن لإزالة العقبات التي وضعت على طريق العلاقات الطيبة بين بلدينا”.

وأضاف وانغ “هذه رغبة شعبينا وحكومتينا أيضاً”.

وعارضت الصين بقوة نشر الولايات المتحدة لنظام (ثاد) الأمريكي للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية للتصدي لتهديد كوريا الشمالية قائلة إن بوسع هذا النظام التجسس على أراضيها.

وتضررت مصالح الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الصين جراء رد فعل شعبي مناهض لنشر منظومة الصواريخ.